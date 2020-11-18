«Спартак» — «Северсталь»: ставка Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Спартак» — «Северсталь».



Ставка: победа «Спартака» в основное время за 1.89.



«И все-таки «Спартак» смог дважды подряд обыграть одного из своих ближайших конкурентов в битве за плей-офф. Эти победы, по сути, разводят красно-белых и «Витязь» по разным этажам иерархической лестницы – по крайней мере, в текущем сезоне. Подольчанам остается сидеть и смиренно ждать, когда горячие финские парни сочным пинком ниже поясницы выкинут их из зоны плей-офф. А вот «Спартак» вступил в борьбу за шестое место в Западной конференции. Причем не только со своим нынешним соперником, но – заочно — со своими извечными бело-голубыми закадычными друзьями (в смысле, что с 1946 года они норовят ухватить друг друга за кадык) и уже вышеупомянутым «Йокеритом», пусть у них все тесты на COVID будут положительными.



На данный момент у команды Знарка действующая серия из четырех побед подряд. Между прочим, первая такого размера в текущем сезоне. И в серии этой не только две победы над «Витязем», практически обломившие подольчанам будущий плей-офф, но и выигрыши у «Авангарда» и, на минуточку, ЦСКА. Все это вместе говорит о том, что красно-белых как минимум перестало штормить, «плющить» и «колбасить» и в игре появились смысл и порядок.



И этого в принципе вполне может хватить для победы над «Северсталью», которая в турнирной таблице хоть и выше красно-белых, но, как говорится, «по косвенным уликам», то есть по дополнительным показателям. Череповец четко чередует победы и поражения, причем чередует уже шесть матчей подряд. Что не только напоминает сложившуюся систему, но и говорит о том, что после поражения от СКА северянам пришла пора выигрывать.



И все-таки мне кажется, что у «Спартака» аргументы будут посильней. «Северсталь», конечно, сама сдаваться не буде, и вцепится в красно-белых, как нищий в подол прихожанки. Но команда Знарка все-таки должна выиграть пятый матч подряд (хоть это будет уже не совсем «Спартак»), причем сделать это пусть и с минимальным преимуществом, зато в основное время», — сказал Лебедев.

«Спартак» — «Северсталь». Прогноз: Знарок, Широков и Лехтеря не станут нарушать традицию В семи предыдущих домашних матчах со «сталеварами» красно-белые забивали не меньше трёх шайб.