«Спартак» — «Северсталь». Прогноз: Знарок, Широков и Лехтеря не станут нарушать традицию

В семи предыдущих домашних матчах со «сталеварами» красно-белые забивали не меньше трёх шайб.

18 ноября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» — «Северсталь». Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Спартака» в основное время можно с коэффициентом 1.92, успех «Северстали» идёт за 3.60.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Спартак» — «Северсталь» 18 ноября 2020 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Спартак» — «Северсталь» 18 ноября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.76, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.11. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.20. Гол на первой минуте идёт за 14.0.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Спартак» Москва — «Северсталь» Череповец (18.11.2020)

Два с половиной месяца регулярного чемпионата КХЛ прошли на одном дыхании. Сборная России триумфально съездила в Финляндию, выиграв молодёжным составом первый этап Евротура. 10 ноября лига вернулась в дело. Команды успели провести по несколько игр и вошли в колею.

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На среду, 18 ноября, запланированы три матча. Все стартуют в 19:30 мск. В Москве «Спартак» сразится с «Северсталью». Это битва прямых конкурентов, которые входят в необычайно плотную группу. Топ-3 Западной конференции заметно оторвалась, а вот дальше сразу шесть клубов идут практически нога в ногу.

Череповчане в последнее время повадились чередовать победы с поражениями. Однако уступают они по большей части серьёзным оппонентам, а главное — избегают серий неудач. Позади 2,5 месяца регулярного чемпионата, а «сталевары» лишь однажды проиграли два раза подряд. Для коллектива со скромными возможностями результат редкий.

В субботу подопечные Андрея Разина уступили СКА на своём льду со счётом 0:2, хотя выглядели достойно. Быстро пропустили, после чего не стеснялись владеть инициативой и искать счастья у чужих ворот. Заметно перебросали санкт-петербуржцев, однако Магнус Хелльберг забрал все 39 выстрелов.

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«Спартак» тем временем выбрался из ямы и осваивается в зоне плей-офф. Иногда проигрывает, но в подавляющем большинстве случаев делает это за пределами основного времени. То есть подпитка очками стабильная. Наглядный факт: лишь в одном из 12 последних матчей красно-белые уступили в основное время.

Тут-то и начинается самое интересное. Обидчиком оказалась именно «Северсталь», выигравшая 27 октября со счётом 4:3. Москвичи смотрелись как минимум не хуже, однако Владислав Подъяпольский достаточно выручал, а вот Никита Беспалов в паре случаев мог сыграть удачнее.

Расклад примерно следующий: состав у подопечных Олега Знарка покрепче, плюс преимущество своего льда. Зато «Северсталь» отдыхала на два дня больше и должна быть посвежее. Статистика очных встреч плюс-минус равная, хотя один любопытный факт всё же имеется.

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Дело в том, что в семи предыдущих поединках в Москве в итоговом счёте была цифра 3. Больше того — во всех случаях хозяева забивали как минимум три шайбы. Доверимся статистике и возьмём ИТБ 2.5 гола «Спартака» за крепкий коэффициент 1.77.

Забивают красно-белые в последнее время немало, да и ответить на то обидное поражение в конце октября не помешает. Комбинированный вариант — 1Х + тотал больше 3.5 шайбы за 1.72.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Спартак» — «Северсталь» 18 ноября 2020 года

Красно-белые забыли провальное начало сезона, набрали ход и исправно набирают очки, да и результативность заметно выросла. В семи предыдущих домашних матчах с «Северсталью» они забивали как минимум три раза. Вот и возьмём ИТБ 2.5 гола «Спартака» за 1.77. Соперник организованный, но по уровню исполнителей уступает.

Ставка: ИТБ 2.5 гола «Спартака» за 1.77.