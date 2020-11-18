Польша — Нидерланды: прогноз Романа Нагучева на матч Лиги наций

Известный спортивный журналист, комментатор и ведущий «Матч ТВ» Роман Нагучев дал прогноз на матч Лиги наций Польша — Нидерланды.



Ставка: ничья за 3.60.



«Сборная Польши и сборная Нидерландов находятся сейчас примерно в одном настроении. Голландцы долго не побеждали и наконец-то выиграли, но пока в Лиге наций ничего себе ещё не обеспечили. Поляки, наоборот, имея очень хорошее поколение, вдруг проигрывают Италии и сами себе портят настроение.



Хотя это поражение ожидалось, потому что у команды Роберто Манчини 21-матчевая беспроигрышная серия длиной в два года. Сейчас это слишком сильная команда. Поляки пока не сдюжили.



Но я уже сказал, что сейчас Польша и Голландия примерно равны. Мне кажется, что это найдёт своё отражение и в результате. Я бы предположил, что в этом матче будет ничья. Во-первых, матч пройдёт в Польше, а голландцы на выезде очень нестабильны и в последний раз побеждали ещё при Рональде Кумане. Сейчас гостевые матчи им даются очень тяжело. Максимум, на что они могут рассчитывать, — это ничья. Против сборной Польши так, скорее всего, и произойдёт.



Так что ничья в матче двух команд, каждая из которых в ближайшее время просто не победит в условиях, которые будут. Поляки не могут победить ровню, а голландцы не могут победить в гостях даже сборную Боснии, не говоря уже о Польше. Ничья!» — сказал Нагучев.

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