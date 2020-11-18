Польша — Нидерланды: прогноз Александра Вишневского на встречу Лиги наций

Спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 6-го тура Лиги наций Польша – Нидерланды.
Ставка: обе забьют и минимум 3 мяча в матче за 2.18.
«Хоть сборная Нидерландов и опережает поляков на одно очко, но в принципе турнирный расклад для этих команд, по сути, одинаковый. Для первого места в группе и Нидерландам, и Польше нужна только победа в этом матче, а также осечка сборной Италии в гостевой игре в Боснии и Герцеговине. При этом Босния и Герцеговина уже обеспечила себе последнее место, так что терять полякам и нидерландцам нечего – в лигу В они точно не вылетят, а шансы на первое место в группе у них совсем небольшие. Так что обеим командам ничего не остается, кроме как делать то, что зависит от них самих, – побеждать.
А линия атаки у обеих сборных очень сильная. У поляков есть просто лучший футболист мира 2020 года Левандовски на острие, а голландская группа атаки сильна коллективно – не зря в прошлом матче с Боснией и Герцеговиной голландцы легко повели с разницей в два мяча уже к 13-й минуте. Вероятность голов сборной Польши ещё больше увеличивает травмы Силлессена и ван Дейка.
Поэтому логично поставить на голы обеих команд. Ну а поскольку ничья не даёт тут никому и ничего, то при возможном счёте 1:1 играть ва-банк будет оправданно для обеих команд. Поэтому едва ли матч закончится со счётом 1:1. В итоге вырисовывается ставка на голы обеих команд при тотале больше 2.5 мячей за весьма высокий коэффициент 2.18», — сказал Вишневский.
- 18 ноября 2020
-
20:00
-
19:30
-
19:15
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:40
-
11:30
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:00
-
09:30