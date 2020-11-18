Польша — Нидерланды: прогноз Александра Вишневского на встречу Лиги наций

Спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 6-го тура Лиги наций Польша – Нидерланды.



Ставка: обе забьют и минимум 3 мяча в матче за 2.18.



«Хоть сборная Нидерландов и опережает поляков на одно очко, но в принципе турнирный расклад для этих команд, по сути, одинаковый. Для первого места в группе и Нидерландам, и Польше нужна только победа в этом матче, а также осечка сборной Италии в гостевой игре в Боснии и Герцеговине. При этом Босния и Герцеговина уже обеспечила себе последнее место, так что терять полякам и нидерландцам нечего – в лигу В они точно не вылетят, а шансы на первое место в группе у них совсем небольшие. Так что обеим командам ничего не остается, кроме как делать то, что зависит от них самих, – побеждать.



А линия атаки у обеих сборных очень сильная. У поляков есть просто лучший футболист мира 2020 года Левандовски на острие, а голландская группа атаки сильна коллективно – не зря в прошлом матче с Боснией и Герцеговиной голландцы легко повели с разницей в два мяча уже к 13-й минуте. Вероятность голов сборной Польши ещё больше увеличивает травмы Силлессена и ван Дейка.



Поэтому логично поставить на голы обеих команд. Ну а поскольку ничья не даёт тут никому и ничего, то при возможном счёте 1:1 играть ва-банк будет оправданно для обеих команд. Поэтому едва ли матч закончится со счётом 1:1. В итоге вырисовывается ставка на голы обеих команд при тотале больше 2.5 мячей за весьма высокий коэффициент 2.18», — сказал Вишневский.

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