Босния и Герцеговина — Италия: прогноз Александра Аксёнова на матч 6-го тура Лиги наций

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Аксенов, специализирующийся на российском и итальянском футболе, а также волейболе, дал прогноз на матч 6-го тура группового раунда Лиги наций УЕФА Босния и Герцеговина — Италия.



Ставка: победа Италии минимум в 2 мяча за 2.06.



«В матче Босния и Герцеговина — Италия я бы оттолкнулся от итальянской команды, потому что она сейчас демонстрирует очень качественный футбол.



Казалось бы, что поляки, их предыдущий соперник, тоже солидная команда, но ничего итальянцы не позволили полякам сделать, при том, что солидная ротация была у итальянцев — Манчини использует большое количество игроков, тот же Беррарди забил дебютный гол за сборную. Новые кадры добавляются в состав, но при этом все работает.



Мне кажется, что Италия должна закончить групповой турнир Лиги наций на мажорной ноте, тем более, что соперник играет очень слабо. Может не сыграть в этом матче Джеко, а это очень серьезная потеря. В этом матче я бы поставил на победу Италии с форой (–1,5)».

Босния — Италия. Прогноз: Доннарумма, Манчини и Эль-Шаарави не пустят голландцев в лидеры Итальянцы пропускают реже всех в лиге А.