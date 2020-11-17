Босния — Италия. Прогноз: Доннарумма, Манчини и Эль-Шаарави не пустят голландцев в лидеры

18 ноября состоится матч 6-го тура Лиги наций УЕФА Босния и Герцеговина — Италия. Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом гостей: поставить на победу Италии в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.35. Успех Боснии и Герцеговины оценён букмекерами в 8.80. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 5.05.

Букмекерские коэффициенты на матч Лиги наций Босния и Герцеговина — Италия 18 ноября

Букмекеры считают, что матч первой группы лиги А Босния и Герцеговина — Италия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.69, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.29. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.82. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.08.

Анализ и прогноз матча 6-го тура Лиги наций Босния и Герцеговина — Италия (18.11.2020)

Ноябрьская международная пауза подходит к концу, сборные сыграли товарищеские матчи и пятый тур в Лиге наций УЕФА. А это значит, что в новом европейском турнире осталось провести последние встречи, по итогам которых решится, кто выйдет в плей-офф, а кто сменит дивизион.

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В условиях пандемии коронавируса плотность графика запредельная, времени на отдых нет. Программу шестого тура откроют 17 ноября девять поединков, а завершат 18 ноября сразу 18. Среди прочих в среду сборная Боснии и Герцеговины на стадионе «Грбавица» в Сараево примет сборную Италии, начало — в 22:45 мск.



Боснийцы уже гарантированно покинут лигу A. Перед заключительным шестым туром они имеют в активе всего два балла и замыкают турнирную таблицу. Отставание от сборной Польши, которая идёт третьей, составляет целых пять пунктов. Соответственно, шансы спастись отсутствуют.



В матче пятого тура Босния и Герцеговина вновь потерпела поражение, второе подряд. Команда гостила в Нидерландах и уступила со счётом 1:3. Гости сыграли не так плохо, однако отличились только на 63-й минуте уже при счёте 0:3. На этот раз была заметна разница в качестве команд.

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У сборной Италии по-прежнему находится на карантине главный тренер Роберто Манчини, сдавший положительный тест на коронавирус. Хотя пока его подопечные справляются сами. Команда разгромила в товарищеской игре сборную Эстонии (4:0) и уверенно переиграла сборную Польши (2:0).



С поляками итальянцы встречались на своём поле в пятом туре Лиги наций. Уже с первых минут обозначили свое преимущество, а на 27-й заработали и реализовали пенальти. Второй гол случился уже в концовке, после удаления в составе гостей. Но справедливости ради стоит сказать, что гости за все 90 минут нанесли всего два удара, оба мимо.



Сейчас Италия возглавляет первую группу лиги A, набрав девять баллов. Отрыв от Нидерландов составляет всего один балл, а потому для выхода в плей-офф турнира в Боснии и Герцеговине лазурным нужна победа. Подменяющему Манчини ассистенту Альбериго Эвани вполне по силам добыть три очка.

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Дело в том, что у боснийцев крайне скромно обстоят дела с забитыми мячами. В пяти турах они отличились лишь трижды: один из них с пенальти, а ещё один на счету Эдина Джеко. Сейчас же звёздный нападающий из итальянской «Ромы» тоже сидит на самоизоляции.



Сборная Италии же в пяти играх пропустила всего два мяча, что является лучшим показателем среди всех групп лиги А. На наш взгляд, на этот раз итальянцы снова сумеют сохранить свои ворота нетронутыми. Проверим ставку П2 всухую за коэффициент 2.19.

Прогноз и ставки на матч Лиги наций УЕФА Босния и Герцеговина — Италия 18 ноября 2020

Босния и Герцеговина явно не выдерживает конкуренции в лиге A, проблемы как с атакой, так и с обороной. А вот у итальянцев есть отличный шанс пробиться в плей-офф турнира: они здорово играют в обороне и исправно создают моменты. Ждём уверенной победы гостей в предстоящем поединке. Трёх очков хватит подопечным Манчини для первого места.



Ставка: победа Италии всухую за 2.19.