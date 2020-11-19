Эксперты назвали шансы России выйти из группы на Евро-2020 после разгрома 0:5 от Сербии

Вчера, 18 ноября, сборная России разгромно проиграла Сербии в матче Лиги наций — 0:5. Таким образом, команда Станислава Черчесова не только не смогла выиграть группу и перейти в элитный дивизион, но и оказалась в третьей корзине при декабрьской жеребьёвке отбора ЧМ-2022.



Букмекеры оценили шансы России выйти из группы на ближайшем чемпионате Европы. Команда Станислава Черчесова сыграет в одной четвёрке с командами Бельгии, Дании и Финляндии.



Поставить на то, что Россия выйдет в плей-офф, можно с коэффициентом 1.42. Это примерно 68% вероятности. Поставить на то, что россияне завершат выступление на групповом этапе, можно за 2.90 (32%).



Кроме того букмекеры принимают ставки на то, какое место займёт Россия в группе. По оценкам аналитиков, наиболее вероятна третья строчка, коэффициент на это событие 2.80. На второе место можно поставить за 3.30, на победу России в группе за 5.00. Наконец, сделать ставку на то, что команда Черчесова станет последней, можно с коэффициентом 5.20.