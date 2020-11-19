Эксперты: президентом США после Байдена может стать темнокожая женщина с корнями из Азии

Голосование на президентских выборах в США завершилось более двух недель назад, но официальные итоги пока не опубликованы. Американские СМИ уже поздравили с победой Джо Байдена, однако действующий глава государства Дональд Трамп оспаривает результаты выборов.
Букмекеры начали принимать ставки на следующие президентские выборы в США, которые пройдут в 2024 году.
По мнению экспертов, главный фаворит на выборах в 2024 году – Камала Харрис. Темнокожая женщина азиатского происхождения станет вице-президентом в случае победы Джо Байдена на выборах-2020.
Сделать ставку на Харрис можно с коэффициентом 6.00. Пари на 1000 рублей принесёт 6000 рублей при удачном исходе.
Ниже букмекеры оценивают шансы Джо Байдена (коэффициент 8.00), Дональда Трампа (9.00), Никки Хейли (11.00), Александрии Окасио-Кортес (12.00) и Дональда Трампа — младшего (14.00).
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