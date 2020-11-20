Даниил Медведев – Диего Шварцман: прогноз Анны Чакветадзе на игру итогового турнира ATP

Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Даниил Медведев – Диего Шварцман в групповом раунде Итогового турнира ATP-2020.



Ставка: победа Медведева и меньше 22 геймов в матче за 1.88.



«Диего Шварцман сыграет с Даней Медведевым. Конечно же, фаворит Медведев, но вопрос заключается в том, сможет ли он сыграть на сто процентов. Матчи он выигрывал уже и в полуфинал вышел, поэтому не столь страшно будет, если он проиграет. Но всё-таки он так долго ждал, когда наберёт оптимальную форму. Сейчас он её уже набрал, он уже не отпустит и обыграет Шварцмана, потратив на это меньше 21,5 гейма. Во-первых, есть преимущество в подаче, во-вторых, Шварцман вообще не понимает, как играть в зале», — сказала Чакветадзе.

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