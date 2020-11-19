Даниил Медведев — Диего Шварцман. Прогноз: Надаль, готовься! Россиянин набрал страшный ход

Медведев сказал, что хочет впервые обыграть Надаля. Они могут сойтись в полуфинале

20 ноября Даниил Медведев и Диего Шварцман сыграют в матче группового этапа Итогового турнира ATP в Лондоне. Начало — в 23:05 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом Медведева. Ставки на победу россиянина принимаются с коэффициентом 1.20, успех аргентинца оценён коэффициентом 4.95.

Коэффициенты букмекеров на матч Итогового турнира Медведев — Шварцман 20 ноября

Аналитики считают, что матч Даниил Медведев — Диего Шварцман не получится упорным: ставки на тотал больше 22.5 гейма принимаются за 2.33, тотал меньше 22.5 гейма оценён коэффициентом 1.59. Поставить на то, что в матче будет три сета, предлагается за 2.90.

Анализ матча Итогового турнира ATP Даниил Медведев — Диего Шварцман (20.11.2020)

Многострадальный сезон-2020 подходит к концу. Громких событий было достаточно, вишенка на торте — Итоговый турнир ATP — подходит к экватору. Уже больше десятилетия он неизменно проводится на арене «О2» в Лондоне и начинается в воскресенье, а не в понедельник, как остальные соревнования ATP.

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Правда, зрителей из-за коронавируса нет, да и призовой фонд урезали. А вот состав участников в порядке. Роджер Федерер продолжает восстанавливаться после операции на колене, зато все остальные сильнейшие до Англии добрались. В число восьми участников попали и два россиянина — Даниил Медведев и Андрей Рублёв.

В группе «Токио-1970» пришло время заключительного тура. Программу закроют Даниил Медведев и Диего Шварцман, которые появятся на корте в 23:05 мск. Турнирного значения эта игра не несёт. Россиянин не отдал ни одного сета и досрочно обеспечил первое место в группе, аргентинец потерпел два поражения и потерял шансы на полуфинал.

В то же время нельзя сказать, что у первой ракетки России вообще нет мотивации. Во-первых, за каждую победу на групповом этапе полагается 200 рейтинговых очков, а это заметный бонус. Во-вторых, заметные деньги (чуть больше $ 150 тыс. призовых). В общем, отбывать номер и валять дурака он вряд ли станет.

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Пока Медведев в полном порядке. Год назад в Лондоне потерпел три поражения, а теперь разбил Александра Зверева и Новака Джоковича. Слабый отрезок был всего один, в дебюте первого матча. Волнение сказывалось, действия выглядели сумбурными и ошибок оказалось многовато. Дальше взял себя в руки — и шансов немцу не оставил (6:3, 6:4).

А накануне разобрался с Новаком Джоковичем (6:3, 6:3). Тот жаловался на плохое самочувствие, накрывшее ближе к концу сета. Но это уже детали. По факту Даниил великолепно держал подачу, почти все геймы брал без борьбы. У серба имелся один брейк-пойнт, да и тот удалось закрыть тремя мощными подачами кряду.

Шварцман выступает в соответствии с ожиданиями. Сам факт попадания на Итоговый турнир ATP для него огромный успех. Тягаться с лучшими теннисистами мира на закрытом харде тяжеловато. Старался навязывать сопротивление Джоковичу (3:6, 2:6, хотя по игре всё было не так плохо), а накануне дал бой Звереву.

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Забрал второй сет с двумя брейками. В третьем не хватило сил и свежести, в первом — подачи. Оба брейка немца в стартовой партии сопровождались двойными ошибками. Абсолютно логично, что Даниил идёт у букмекеров явным фаворитом. На быстром покрытии (тем более в зале) он просто сильнее.

История противостояния согласна. Все четыре матча остались за россиянином, лишь в одном из них состоялось больше 20 геймов. Подача обеспечивает Медведеву много лёгких очков, а на приёме шансы у него рано или поздно возникнут. Из-за скромного роста Диего не может вводить мяч в игру с заоблачной скоростью.

Последнее, что сейчас нужно первой ракетке России, — затяжная игра. Первое место никуда не денется, важно быстро разобраться с групповым этапом и пойти дальше. Желательно, конечно, победить. Задача уже определена: накануне Даниил сказал, что хочет впервые обыграть Надаля. Если Рафа разберётся с Циципасом, они сойдутся уже в полуфинале.

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Мы бы выбирали между тоталом меньше 21 гейма за 1.91 и комбинированной ставкой П1 + тотал меньше 21.5 гейма за 1.98. Диего сделает всё возможное, но разница в классе велика. Потому ждём довольно быстрой победы фаворита.

Ставки на матч Итогового турнира ATP в Лондоне Даниил Медведев — Диего Шварцман 20 ноября 2020 года

Сам факт попадания на Итоговый турнир ATP — колоссальный успех для Шварцмана. Состязаться с лучшими теннисистами мира на закрытом харде ему сложно. Турнирного значения матч не несёт: Даниил точно займёт первое место в группе, а Диего завершит борьбу. Все четыре очные встречи остались за россиянином, в трёх из них было не больше 20 геймов. Ждём уверенную победу фаворита.

Ставка: тотал меньше 21 гейма за 1.91.