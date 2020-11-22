«Ротор» — «Урал»: прогноз Егора Титова на матч 15-го тура РПЛ в Волгограде

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Ротор» — «Урал».
Ставка: тотал меньше 2 гола за 2.03.
«Очень важный матч в плане борьбы за выживание. «Ротору» просто необходимо здесь забирать три очка, чтобы ситуация была рабочей. В последнее время команда прибавила. Этого стоило ожидать. Все-таки история с коронавирусом прибила «Ротор», да и состав долго подбирался. Сейчас все более-менее стабильно, и «Ротор» показывает достаточно неплохой футбол. Очки набирать стабильно все-таки тяжело. Качество состава не такое, как у лидеров. Но с «Ротором» надо считаться, просто так его не обыграть. Матчи против «Локомотива» и ЦСКА были очень хороши.
Что касается «Урала», то с возвращение Бикфалви и Эль-Кабира команда прибавила в атакующих действиях. В двух последних матчах забивали по два «Уфе» и «Спартаку». Бикфалви сейчас и за сборную забил. Но в целом в этом сезоне «Урал» меньше стал играть от себя, больший акцент сделан на обороне.
Учитывая турнирную важность, не жду от команд риска. Те и другие будут выжидать. Если здесь пропустить первым, то отыграться будет невероятно сложно. Поставлю на «тотал меньше 2 мячей». Матч может и 0:0 закончиться».
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