«Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»: прогноз Георгия Черданцева на матч АПЛ

Популярный футбольный комментатор и ведущий Георгий Черданцев сделал прогноз на матч «Тоттенхэм Хотспур» — «Манчестер Сити».

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 2.43.

«Уже давно замечено, что большим командам после перерывов на сборные играть очень тяжело. Фрэнк Лэмпард жаловался, что он 2 недели тренировал четверых футболистов. Конечно, нормальной подготовки к ближайшему матчу у команд не было.



Играть придется с листа. Ожидать содержательного футбола я бы не стал. На П1 дают больше четверки. Это роскошный коэффициент. Не понимаю, за счёт чего он сформирован. «Тоттенхэм» имеет великолепную серию результатов, находится выше «Манчестер Сити» в турнирной таблице. Рисковым игрокам нужно этим воспользоваться, потому что больше четверки при таком раскладе сил дают очень редко. Но лично я не рискну.



Я бы обратил внимание на другое. Из 5 последних матчей команды сыграли 4 низовых поединка. как ни странно, при таком атакующем потенциале, команды играют низы. Моуринью вообще низовой тренер (7:2 вынесем за скобки), его команда не имеет потрясающей результативности.



И это не тот матч, где кто-то будет рисковать. Думаю, что голов не должно быть много. Беру не очень логичный для матча таких команд ТМ (2.5)».