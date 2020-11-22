«Наполи» — «Милан»: прогноз Георгия Черданцева на матч 8-го тура чемпионата Италии

Популярный футбольный комментатор и ведущий Георгий Черданцев сделал прогноз на матч «Наполи» – «Милан».
Ставка: «Наполи» откроет счёт за 1.86.
«Матч имени Гаттузо, он играет против бывшей команды. Бывшей во всех смыслах: он и играл в ней, стал звездой, а потом тренировал, хоть и неудачно. Сейчас у него все неплохо. У “Наполи” есть шанс догнать “Милан” в турнирной таблице.
Здесь фактор сборных играет большую роль. У тренеров в распоряжении почти не было игроков в последнее время. Считаю, игра должна быть закрытой. Гаттузо пока как тренер с “Наполи” “Милану” не проигрывал, сыграл две ничьи. Пора бы выиграть. За победу “Наполи” дается очень неплохой коэффициент.
Но все-таки матчи без зрителей проходят по совершенно непонятному сценарию. “Милан” будет готов оказать сопротивление. Клуб здорово начал сезон, хоть и споткнулся на “Вероне”.
Считаю, что мотивация Гаттузо будет играть здесь ключевую роль. Мне нравится вариант с первым голом “Наполи”. Не факт, что даже забив, команда одержит победу. Но настрой агрессивно начать встречу будет очень серьезным. Так что ставлю на первый гол “Наполи” в матче".
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