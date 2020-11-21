«Ахмат» — «Зенит»: прогноз Александра Аксёнова на матч 15-го тура РПЛ в Грозном

Комментатор Александр Аксенов дал прогноз на матч 15-го тура РПЛ сезона-2020/2021 «Ахмат» — «Зенит».

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.97.

«Зенит» готовится к гостевому матчу с «Ахматом» и, думается, что этот выезд для подопечных Сергея Семака будет очень и очень трудным. Главный вопрос — в каком состоянии те футболисты, которые были задействованы в своих национальных сборных. Есть группа россиян, есть Ловрен, который является основным игроком сборной Хорватии. Плюс, существует несколько травмированных — Малком, Дриусси, Азмун. Наверное, кто-то из этой троицы сможет выйти на поле, но опять же для полноценного возвращения необходимо время.



За сборную России в этот раз не играл Артем Дзюба, и это, безусловно, важный положительный момент. В последних играх Артему как раз не всегда хватало свежести из-за загрузки в РПЛ, Лиге чемпионов и Лиге наций. Уверен, в Грозном Дзюба будет заметен. Окажется ли этот фактор ключевым? Сомневаюсь. У «Ахмата» было больше возможностей полноценно подготовиться к встрече с действующим чемпионом России, нет в составе такого количества сборников. Да и исторически грозненцы хорошо играют именно против «Зенита». Поэтому не жду голевой феерии, игровой яркости. Скорее это будет футбольная борьба, возможно, с небольшим количеством забитых мячей".