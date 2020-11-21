«Ньюкасл» — «Челси»: прогноз Романа Павлюченко на матч 9-го тура АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко предлагает прогноз на матч английской Премьер-Лиги «Ньюкасл» – «Челси».



Ставка: ничья за 4.58.

«Ньюкасл» принимает столичный «Челси». Хозяева сейчас на подъеме и показывают интересный футбол, верю в них.



«Сороки» идут в середине турнирной таблицы, но в родных стенах кусают достаточно крепких противников. Тут они давали бой «Манчестер Юнайтед» (1:4) и переиграли «Эвертон» (2:1). К сожалению, на выезде не все так удачно — 0:2 от «Саутгемптона», однако и «святые» слишком хороши.



Я думаю, что коллектив из одноименного города окажет реальное сопротивление, всё-таки здесь он показывает впечатляющую игру и способен забить пару раз. Команде нужно отрываться подальше от зоны вылета, используя при этом максимальное количество ресурсов.



«Аристократы», безусловно, много забивают и идут пятыми в турнирной таблицы, только какой-то неприятный осадок остается от их результатов. За шесть игр они пропустили лишь от «Шеффилд Юнайтед» (4:1), но такого тотального превосходство по игре нет.



На мой взгляд, лондонцам не может постоянно везти и когда-нибудь в их воротах окажется большое количество мячей. Справедливости ради, форварды тоже не дремлют, так что гости без голов не уйдут. Это все может привести к результативной ничьей".