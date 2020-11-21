«Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»: ставка Романа Павлюченко с коэффициентом 4.16 на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко предлагает прогноз на матч английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» – «Манчестер Сити».
Ставка: победа «Тоттенхэма» с коэффициентом 4.16.
«Тоттенхэм» сыграет с «Манчестер Сити» в рамках национального первенства 21 ноября. В прошлый раз лондонцы оказались сильнее всухую.
«Шпоры» неоднозначно выступают в еврокубках, зато в регулярном чемпионате стабильно набирают очки. Перед паузой они легко дожали «Вест Бромвич» (1:0), не затрачивая много усилий. В турнирной таблице лондонцы заслужили вторую строчку — только «Лестер» набрал больше баллов.
Я считаю, что клуб способен провести очень крутой сезон и зарубится с серьезными командами в Англии. Сегодняшний противник как раз из таких. Столичный коллектив показал умение рационально распределить силы. Скорее всего, в этот раз физических кондиций хватит на всю встречу.
«Синие» проиграли только один матч в английской Премьер-лиге, но все равно идут на десятой строчке, что очень низко для претендента на чемпионство. В Лиге чемпионов все намного спокойнее — промежуточная первая строчка в квартете и по три гола в ворота каждого из соперников.
С большой долей вероятности, подопечные Хосепа Гвардиолы постараются навязать свой футбол, однако оппонент готов к этому. Жозе Моуриньо отлично готовит своих игроков к подобного рода оппонентам, так что сегодня хозяева фавориты".
- 21 ноября 2020
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