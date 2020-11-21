«Автомобилист» — «Торпедо»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Автомобилист» — «Торпедо».
Ставка: победа «Автомобилиста» с форой (-1.5) за 1.89.
«Проходят годы, которые складываются в десятилетия, но «Торпедо» остается верным себе при любых игроках и тренерах. Типично нижегородский стиль: выйти на новосибирский лед, на матч с основным конкурентом за попадание в плей-офф, с лозунгом «Я голым задом ежиков давил!» — и, естественно, продуть. Потом прилететь в Казань, там разорвать пуп, пытаясь выцыганить у лидера Восточной конференции хотя бы очко – и тоже продуть. И после всего этого в таком выжатом и полуживом состоянии прибыть в Екатеринбург. Догадайтесь с трех раз, зачем. За победой? Ага, два раза!
А ведь статистика личным встреч тиффозит за нижегородцев со страшной силой. Мало того, что у волжан приличное преимущество по итогам личных встреч, несмотря на нынешнее бюджетное величие «Автомобилиста», так еще и четыре последних «междусобойчика» выиграли гости. То есть, статистика личных встреч ненавязчиво тыкает пальцем в сторону «Торпедо», как бы намекая, что на эту команду следует поставить.
Как писал Козьма Прутков, «если на клетке с ослом написано «Тигр» — не верь глазам своим». Вот и я призываю не верить статистике личных встреч. По крайней мере, сейчас, когда «Торпедо» прибывает в хорошо укатанном «Ак Барсом» состоянии, которое к тому же хорошо унавожено «Сибирью». В конкретных и весьма специфических обстоятельствах эта самая статистика личных встреч, что называется, «нервно курит в углу». Потому что «Автомобилист» победит, сделает это в основное время, уверенно и с преимуществом не менее чем в две шайбы».
- 21 ноября 2020
-
08:00
-
07:45
-
07:30
-
07:15
-
07:00
-
06:30
- 20 ноября 2020
-
22:30
-
22:05
-
22:00
-
21:00
-
20:00
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:45
-
10:00
-
09:00
-
08:15
-
08:00
-
07:24
-
06:30