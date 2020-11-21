«Автомобилист» — «Торпедо»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Автомобилист» — «Торпедо».

Ставка: победа «Автомобилиста» с форой (-1.5) за 1.89.

«Проходят годы, которые складываются в десятилетия, но «Торпедо» остается верным себе при любых игроках и тренерах. Типично нижегородский стиль: выйти на новосибирский лед, на матч с основным конкурентом за попадание в плей-офф, с лозунгом «Я голым задом ежиков давил!» — и, естественно, продуть. Потом прилететь в Казань, там разорвать пуп, пытаясь выцыганить у лидера Восточной конференции хотя бы очко – и тоже продуть. И после всего этого в таком выжатом и полуживом состоянии прибыть в Екатеринбург. Догадайтесь с трех раз, зачем. За победой? Ага, два раза!



А ведь статистика личным встреч тиффозит за нижегородцев со страшной силой. Мало того, что у волжан приличное преимущество по итогам личных встреч, несмотря на нынешнее бюджетное величие «Автомобилиста», так еще и четыре последних «междусобойчика» выиграли гости. То есть, статистика личных встреч ненавязчиво тыкает пальцем в сторону «Торпедо», как бы намекая, что на эту команду следует поставить.



Как писал Козьма Прутков, «если на клетке с ослом написано «Тигр» — не верь глазам своим». Вот и я призываю не верить статистике личных встреч. По крайней мере, сейчас, когда «Торпедо» прибывает в хорошо укатанном «Ак Барсом» состоянии, которое к тому же хорошо унавожено «Сибирью». В конкретных и весьма специфических обстоятельствах эта самая статистика личных встреч, что называется, «нервно курит в углу». Потому что «Автомобилист» победит, сделает это в основное время, уверенно и с преимуществом не менее чем в две шайбы».