«Спартак» — «Динамо»: прогноз Александра Бубнова на матч 15-го тура РПЛ

Бывший футболист «Спартака», ныне известный футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч 15-го тура чемпионата России «Спартак» — «Динамо», который состоится 21 ноября.

Ставка: ничья за 3.30, обе забьют за 1.90.

«Сейчас в чемпионате России складывается такое положение дел, что любое московское дерби по определению идет на «три результата». Не удивлюсь победе любой из команд, но поставлю всё же на боевую ничью при обоюдоострой игре. Просто потому что соперники стабильностью не отличаются, а за две недели их физическое состояние могло заметно измениться. Кадровые потери есть с обеих сторон, потому в составах будут изменения. Думаю, игра вполне может завершиться со счётом 1:1», — сказал Бубнов.