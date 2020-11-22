«Ротор» — «Урал»: прогноз Александра Бубнова на матч 15-го тура чемпионата России
Бывший футболист «Спартака», ныне известный футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч 15-го тура чемпионата России «Ротор» — «Урал», который состоится 22 ноября в Волгограде.
Ставка: победа «Урала» за 2.55.
«Эль-Кабир вернулся, как и Бикфалви, который отличился в сборной. У «Урала» есть хорошая возможность подправить турнирное положение и немного подняться — команда у екатеринбуржцев опытнее, сбалансированнее и в целом сильнее. Волгоградцы находятся на дне турнирной таблицы чемпионата России, и на своём поле они будут цепляться и просто так не сдадутся, но разница в уровне исполнителей должна сказаться. Жду трудовой победы «Урала». Скорее всего, с разницей в один мяч».
- 22 ноября 2020
-
11:25
-
11:20
-
11:10
-
11:00
-
10:40
-
10:20
-
10:10
-
10:00
-
09:50
-
09:40
-
09:30
-
09:20
-
09:15
-
09:10
-
09:05
-
09:00
-
08:40
-
08:37
-
08:25
-
08:20
-
08:15
-
08:10
-
08:00
-
07:45
-
07:31
-
07:30
-
07:20
-
07:15
-
07:10
-
07:00
-
06:45
-
06:30
- 21 ноября 2020
-
23:33
-
22:00
-
21:50
Партнерский контент