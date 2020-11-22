«Ротор» — «Урал»: прогноз Александра Бубнова на матч 15-го тура чемпионата России

Бывший футболист «Спартака», ныне известный футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч 15-го тура чемпионата России «Ротор» — «Урал», который состоится 22 ноября в Волгограде.



Ставка: победа «Урала» за 2.55.



«Эль-Кабир вернулся, как и Бикфалви, который отличился в сборной. У «Урала» есть хорошая возможность подправить турнирное положение и немного подняться — команда у екатеринбуржцев опытнее, сбалансированнее и в целом сильнее. Волгоградцы находятся на дне турнирной таблицы чемпионата России, и на своём поле они будут цепляться и просто так не сдадутся, но разница в уровне исполнителей должна сказаться. Жду трудовой победы «Урала». Скорее всего, с разницей в один мяч».