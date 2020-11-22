«Наполи» — «Милан»: прогноз Максима Калиниченко на главный матч тура в Серии А

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч итальянской Серии А «Наполи» – «Милан».



Ставка: победа «Милана» с нулевой форой за 2.48.



«Для многих это все еще удивительно, но «Милан» лидирует в чемпионате. Занимает он первое место в таблице, на мой взгляд, заслуженно. До недавних пор у миланцев была еще огромная победная серия, которая прервалась ничьей с «Ромой».



Невероятную по счету молодость переживает Ибрагимович. Буквально не оставляет он шансов молодым форвардам «Милана», часто решая исход встреч. Швед, конечно, играет большую роль в успехе миланцев в этом сезоне.



«Милан» показывает хорошее качество игры. Побеждает он почти всех соперников. Нашел Пиоли идеальный баланс между нападением со Златаном во главе и обороной. Но здесь все-таки нельзя сказать, что, например, «Наполи» намного хуже в плане игры.



Неаполитанцы тоже набрали хорошую форму. Они идут третьими в чемпионате с 14-ю очками. При этом несколько раз успела проиграть команда Гаттузо. Мешает ей и коронавирус. Но в остальных турах уверенно она одерживала победу. Наблюдать за футболом в исполнении «Наполи» интересно. Эта команда сейчас по делу претендует на лидерские позиции в Серии А.



Высокие места обоих клубов, конечно, объясняются также проблемами соперников. В перестройке находится действующий чемпион Италии «Ювентус». А «Интер» пока не может выйти на стабильный результат, часто упуская победу. «Аталанта» тоже пока терпит много неудач.



Так что и у «Наполи», и у «Милана» есть шанс забраться на пьедестал в этом сезоне. Для этого им нужно брать пример с «Ливерпуля» в прошлом сезоне АПЛ и набирать максимальное количество очков, чтобы потом соперники просто не смогли догнать.



Думаю, что «Милан» с отдохнувшими игроками и восстановившим силы Ибрагимовичем может преподнести сюрприз и «Наполи» дома. Победа миланцев, по моему мнению, весьма вероятна. Предложу поставить на их успех с форой (0)».