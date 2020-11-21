«Герта» — «Боруссия» Д: прогноз Алексея Андронова на матч 8-го тура Бундеслиги

Комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч «Герта» — «Боруссия» Дортмунд.

Ставка: «Боруссия» забьёт в каждом тайме за 2.30.

«Приходится снова говорить, что поездка в сборную — это выведение игроков из некоторого баланса. Все в разном состоянии из этих сборных возвращаются, в разном настроении. Это испытание для тренеров.



По классу, конечно, «Боруссия» намного выше берлинского клуба. Я думаю, что абсолютно все есть у Дортмунда, чтобы этот матч выигрывать. Вопрос в том, какой состав выберет Люсьен Фавр и какая будет тактика. Тут интересно то, что в свое время Фавр тренировал «Герту». Это, правда, было достаточно давно. Еще Андрей Воронин тогда играл за эту команду. Но я думаю, все равно в Берлине об этом помнят. Настраиваться на его «Боруссию» будут достаточно серьезно.



Дортмунд, я думаю, должен наконец-то показать реализацию своей атаки. У команды часто возникают проблемы с забитыми мячами. Что с «Шальке», что с «Зенитом» Дортмунд не мог забить в первом тайме. Здесь, как мне кажется, «Боруссия» сможет сыграть иначе.



Выберу достаточно амбициозный вариант — «Боруссия» забьет в каждом из таймов» за 2.30. Пора уже атаке этой команды начинать стабильно приносить результат».