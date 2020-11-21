ЦСКА — «Сочи»: прогноз Александра Мостового на матч 15-го тура РПЛ

Экс-игрок «Спартака» и сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч чемпионата России ЦСКА — «Сочи».
Ставка: победа ЦСКА с форой (-1) за 1.99.
«Болельщики ЦСКА наконец-то дождались – их любимая команда лидирует, опережая действующего чемпиона на одно очко.
Армейцы в 14 турах одержали 10 побед и один раз разделили очки с противниками. Если в Лиге Европы «кони» занимают последнее место в группе с «Вольфсбергером» и загребским «Динамо», то в турнире РПЛ «красно-синие» выдали серию из пяти успешных дуэлей подряд.
«Сочи» удивил уже во втором по счету сезоне в турнире Премьер-Лиги. На старте первенства южане одержали шесть викторий и пять мировых, при этом в последних турах одолели «Локомотив» и разделили очки с «Уфой».
В сборные были вызваны несколько игроков из состава соперников, которые в хорошей форме и сегодня смогут сыграть. У гостей в лазарете Нобоа, Померко и Попов. В составе лидера не сыграют Ахметов, Набабкин, Фукс и Зайнутдинов.
Скорее всего, ничто не помешает ЦСКА продолжить серию побед и укрепить лидирующие позиции. Фаворит превосходит «барсов» по всем показателям и вряд ли позволит им увезти турнирные баллы. Более того, я вижу уверенную победу с разницей не меньше двух голов».
- 21 ноября 2020
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