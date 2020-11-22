«Лидс» — «Арсенал»: прогноз Романа Павлюченко на матч 9-го тура АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Лидс» – «Арсенал».



Ставка: победа «Арсенала» за 2.30.

«Хозяева доставили неприятности уже большому количеству команд. «Павлины» на старте чемпионата забивали абсолютно всем, только вот по-прежнему пропускают неприлично много — по 1:4 от «Кристал Пэлас» и «Лестера» в последних турах. На данный момент команда недалеко ушла от зоны вылета в турнирной таблице, поскольку за пять туров обыграла лишь «Астон Виллу» (3:0).



На мой взгляд, «белые» не смогут держать высокую планку в плане результативности на протяжении длительного времени. К сожалению, исправить все недочеты в обороне достаточно сложно, поэтому не вижу сегодня какие-либо шансы у хозяев поля.



«Пушкари» в Лиге Европы стабильно одерживают победы, да и во внутреннем первенстве смотрятся уверенно, пусть и проиграли не так давно «Астон Вилле» со счетом 0:3. Безусловно, команда находится в середине турнирной таблицы, но отставание от еврокубковой зоны совсем мало.



По моему мнению, лучше сделать ставку на лондонцев, всё-таки их класс гораздо выше. Перерыв на игры сборных дал время «канонирам» на исправление ошибок. Думаю, они им воспользовались по максимуму и сегодня наберут три очка в матче с аутсайдером чемпионата».