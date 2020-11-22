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СКА — «Амур»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Санкт-Петербурге

СКА — «Амур»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Санкт-Петербурге
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Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 СКА – «Амур».

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«Несмотря на то что на момент написания этих строк «Амур» как бы подпирает зону плей-офф Восточной конференции, видимость близости этой самой зоны кажущаяся и обманчивая. Слишком далеко вперед по количеству проведенных матчей убежали дальневосточники. Соперники будут наверстывать чуть позже, там наберут очко, там выскребут два, а ответить на это «Амуру» — он свои матчи уже провел. А тут еще ехать в Северную Пальмиру, где хабаровчан ждет немного больше обычного злой СКА. Потому что в прошлом туре питерцы так и не смогли взломать оборону «Трактора». И теперь «Амуру» придется отдуваться не только за себя, но и за челябинцев, обидно, да?

Добавим сюда еще один немаловажный факт: в истории КХЛ «Амуру» лишь однажды удалось победить в Санкт-Петербурге. Случилось это в январе 2016 года, с тех пор соперники сыграли на берегах Невы еще четыре «междусобойчика», и, как сами можете догадаться, ни в одном из них «Амуру» не везло. Всего же в статистике личных встреч мы имеем 12,5-кратное преимущество СКА по числу побед и почти трехкратное преимущество по заброшенным шайбам. Можно дальше не продолжать?

Нет, могу и продолжить, но придем мы все равно к одному: СКА выиграет, причем достаточно легко и ненатужно, пусть «Амур» и порвет себе всю филейную часть на британскую геральдику. Будет на выходе что-нибудь вроде 3:1 в пользу СКА – самый популярный счет этих соперников в последнее время».

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