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«Ахмат» — «Зенит»: результат матча РПЛ 21.11.2020 и сыгравшие коэффициенты букмекеров

«Ахмат» — «Зенит»: результат матча РПЛ 21.11.2020 и сыгравшие коэффициенты букмекеров
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В матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги «Ахмат» сыграл вничью с «Зенитом». Встреча проходила на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном и завершилась со счётом 2:2.

На 16-й минуте хавбек «Зенита» счёт открыл Далер Кузяев. Дуглас Сантос заметил брешь в центре обороны «Ахмата», своевременный пас на Кузяева привёл к удару с левой из пределов штрафной, и мяч залетел под перекладину ворот. Затем полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша восстановил равновесие — Полярус внешней вырезал передачу на дальний угол вратарской, куда влетел Бериша и в падении с лёта переправил мяч в ворота.

В начале второго тайма гол забил Деян Ловрен после навеса Сантоса со стандартного положения. На 53-й минуте Бериша вновь сравнял счёт, реализовав пенальти. В концовке встречи был удалён Ярослав Ракицкий, получивший вторую жёлтую карточку.

Букмекеры считали фаворитом гостей: поставить на победу петербуржцев в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 1.90. Успех грозненцев оценивался в 4.85. Ставки на ничью принимались с коэффициентом 3.66. С 1000 рублей можно было выиграть 3660 рублей.

Тотал больше 2.5 мяча шёл за 2.00. Поставить на «обе забьют» можно было за 1.86, на пенальти — за 2.45, на удаление — за 3.20.

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В восьми последних матчах в Грозном петербуржцы пропустили 11 голов.
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