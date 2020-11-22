СКА — «Амур»: прогноз Александра Кожевникова на матч КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ СКА — «Амур».

Ставка: победа СКА с форой (-2.5) за 2.28.

«СКА сильнее. Поставлю на их безоговорочную и уверенную победу с преимуществом в две-три шайбы, это как минимум. «Амур», конечно, будет сопротивляться, но их не хватит на все три периода — ребята просто выдохнутся.



Меня очень удивило то, что СКА уступил в домашнем поединке челябинскому «Трактору». Правда, всего-то со счетом 0:1, но тут тоже надо понимать, что между «Амуром» и «Трактором» колоссальная разница. Это не те коллективы, которые можно было бы сравнивать, скажем, по силе.



Хабаровчанам может помочь только тот факт, если бы более половины основного состава СКА ушло на больничный. Но и то — у них всегда есть атакующая и играющая молодежь, которая легко справится с «Амуром». Вариантов практически нет у гостей сегодняшнего противостояния.



Хотя, «Амур» тоже не лыком шит, в предыдущем матче в дополнительное время одолел магнитогорский «Металлург» со счетом 2:1. Но уральцы были в поездке и просто устали. Думаю, СКА нормально отнесется к матчу. Главное, дурака не валять, и тогда успех обеспечен».