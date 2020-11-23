«Атлетик» — «Бетис»: прогноз Александра Вишневского на матч 10-го тура Примеры

Спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 10-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Атлетик» — «Бетис».
Ставка: «Атлетик» не проиграет и меньше 5 мячей в матче за 1.47.
«У «Бетиса» травмированы сразу трое самых креативных полузащитников: Каналес, Фекир и Гуардадо. Плюс дисквалифицирован центральный защитник «Бетиса» Манди. С таким потерями «Бетис» вряд ли изменит своей давней традиции проигрывать в Бильбао. Семь последних матчей между «Атлетиком» и «Бетисом» в Бильбао завершились семью победами «Атлетика», и каждый раз голов было не более четырёх. «Атлетик» с его крепкой обороной и проблемами в атаке является вообще крайне низовой командой – за восемь туров баски забили семь голов и пропустили девять. Поэтому, думаю, голов тут вряд ли будет много. И при этом «Атлетик» имеет высокие шансы на победу, а лучшее, чего может добиться «Бетис», — ничья. Мне нравится тут, во-первых, аккуратная ставка на то, что «Атлетик» не проиграет при тотале меньше 4.5 за коэффициент 1.47. И не менее мне нравится ставка с высоким коэффициентом 2.72 на победу «Атлетика» при тотале меньше 3.5. По соотношению вероятности выигрыша и размера коэффициента это действительно привлекательные варианты», — сказал Вишневский.
- 23 ноября 2020
-
16:00
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:32
-
13:30
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:15
-
08:01
-
08:00
-
07:55
-
07:32
-
07:22
- 22 ноября 2020
-
21:51
-
21:45
-
21:15
-
20:00
-
19:45
-
19:00
-
18:40
-
18:30
-
18:25
-
18:20
-
18:00
-
17:50
-
17:40
-
17:38