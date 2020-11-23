«Атлетик» — «Бетис»: прогноз Александра Вишневского на матч 10-го тура Примеры

Спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 10-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Атлетик» — «Бетис».



Ставка: «Атлетик» не проиграет и меньше 5 мячей в матче за 1.47.



«У «Бетиса» травмированы сразу трое самых креативных полузащитников: Каналес, Фекир и Гуардадо. Плюс дисквалифицирован центральный защитник «Бетиса» Манди. С таким потерями «Бетис» вряд ли изменит своей давней традиции проигрывать в Бильбао. Семь последних матчей между «Атлетиком» и «Бетисом» в Бильбао завершились семью победами «Атлетика», и каждый раз голов было не более четырёх. «Атлетик» с его крепкой обороной и проблемами в атаке является вообще крайне низовой командой – за восемь туров баски забили семь голов и пропустили девять. Поэтому, думаю, голов тут вряд ли будет много. И при этом «Атлетик» имеет высокие шансы на победу, а лучшее, чего может добиться «Бетис», — ничья. Мне нравится тут, во-первых, аккуратная ставка на то, что «Атлетик» не проиграет при тотале меньше 4.5 за коэффициент 1.47. И не менее мне нравится ставка с высоким коэффициентом 2.72 на победу «Атлетика» при тотале меньше 3.5. По соотношению вероятности выигрыша и размера коэффициента это действительно привлекательные варианты», — сказал Вишневский.

«Атлетик» — «Бетис». Прогноз: Тельо, Браво и Бартра по привычке провалятся в Бильбао Баски выиграли у зелёно-белых семь предыдущих встреч на своём поле.