«Вулверхэмптон» — «Саутгемптон»: прогноз Романа Павлюченко на игру АПЛ 23 ноября

Известный футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч АПЛ «Вулверхэмптон» — «Саутгемптон».



Ставка: победа «Вулверхэмптона» за 2.35.



«Вулверхэмптон» принимает у себя дома «Саутгемптон». Гости разогнались и идут очень высоко для себя, так что постараются сегодня продолжить побеждать.



«Волки» в очередной раз находятся достаточно близко к еврокубковой зоне. Этот сезон для них проходит весьма ровно, правда, в предыдущем туре прервалась четырёхматчевая серия без поражений. Их остановил разогнавшийся «Лестер» (0:1), причём счёт по игре.



Дома очень хорош «Вулвер», так что рискну и отдам предпочтение ему. На мой взгляд, команда способна закуситься с серьёзными противниками. Скорее всего, именно сегодня клуб покажет свой настрой и одержит решительную викторию.



«Святые» идут в еврокубковой зоне, выиграв пять игр в текущем розыгрыше. Такие показатели для них являются аномальными, особенно нападение — минимум по два забитых гола в пяти последних встречах. В прошлый раз под каток попал скромный «Ньюкасл» (2:0), так и не поразивший ворота.



Я думаю, что в этой паре решающую роль может сыграть фактор домашнего поля. Для этих коллективов он очень важен. Хозяева здорово играют в последнее время, да и серия без поражений «святых» затянулась. Скорее всего, гости наконец-то уступят», — сказал Павлюченко.

«Вулверхэмптон» — «Саутгемптон». Прогноз: Уолкотт обойдёт «Челси» в таблице АПЛ В шести последних турах АПЛ «святые» забили 14 голов. В случае победы они войдут в зону Лиги чемпионов.