«Уфа» — «Химки»: прогноз Александра Бубнова на матч 15-го тура чемпионата России 23 ноября
Экс-игрок «Спартака», а ныне известный футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч 15-го тура чемпионата России «Уфа» — «Химки», который состоится 23 ноября в Уфе.
Ставка: победа «Химок» за 2.80, тотал меньше 2.5 мяча за 1.50.
«В последнее время «Химки» набрали ход, стали играть куда более организованно и результативно, наладился баланс. До перерыва на матчи сборных «Химки» были конкурентоспособны на фоне любого соперника по РПЛ. Исправно набирали очки, давали бой крепким соперникам и по делу отдалились от зоны вылета. «Уфа» же на сегодня является аутсайдером с целым ворохом проблем. Приход Рахимова пока результата не дал, в четырёх матчах при новом тренере набрали всего одно очко. Ставлю на гостей».
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