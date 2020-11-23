«Уфа» — «Химки»: прогноз Александра Бубнова на матч 15-го тура чемпионата России 23 ноября

Экс-игрок «Спартака», а ныне известный футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч 15-го тура чемпионата России «Уфа» — «Химки», который состоится 23 ноября в Уфе.

Ставка: победа «Химок» за 2.80, тотал меньше 2.5 мяча за 1.50.

«В последнее время «Химки» набрали ход, стали играть куда более организованно и результативно, наладился баланс. До перерыва на матчи сборных «Химки» были конкурентоспособны на фоне любого соперника по РПЛ. Исправно набирали очки, давали бой крепким соперникам и по делу отдалились от зоны вылета. «Уфа» же на сегодня является аутсайдером с целым ворохом проблем. Приход Рахимова пока результата не дал, в четырёх матчах при новом тренере набрали всего одно очко. Ставлю на гостей».