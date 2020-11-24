Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«Лацио» — «Зенит»: прогноз Ильи Казакова на матч Лиги чемпионов

«Лацио» — «Зенит»: прогноз Ильи Казакова на матч Лиги чемпионов
Ставки / Прогнозы 0

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Лацио» — «Зенит».

Ставка: меньше 3 мячей в матче за 2.13.

«Очень сложно поверить в «Зенит», даже если бы команда играла в оптимальной составе. Без всех этих травм, проблем. Потому что конец ноября – это вообще не наше время. Хотя и исключения бывают.

В свете переполненного лазарета и первой игры между соперниками в Санкт-Петербурге прогнозы неутешительные.

Я думаю, что в этом матче надо играть два случая. Первый, что игра получится низовой. Потому что «Зенит» постарается закрыться и караулить свой момент. «Лацио» тоже вряд ли будет раскрываться. «Лацио» тоже будет играть достаточно сдержанно. Здесь, может быть, судьбу встречи решит единственный мяч.

Однако я бы не стал закладываться на такой счет. Я бы поставил на то, что одна из команд не забьет. К сожалению, это будет «Зенит».

«Лацио» — «Зенит». Прогноз: Семак, Дзюба и Ловрен пролетят мимо плей-офф Лиги чемпионов
Чиро Иммобиле за 109 минут после болезни отдал голевой пас и дважды забил. Чемпиона России ждут проблемы.
Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020