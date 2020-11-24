«Лацио» — «Зенит»: прогноз Ильи Казакова на матч Лиги чемпионов

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Лацио» — «Зенит».
Ставка: меньше 3 мячей в матче за 2.13.
«Очень сложно поверить в «Зенит», даже если бы команда играла в оптимальной составе. Без всех этих травм, проблем. Потому что конец ноября – это вообще не наше время. Хотя и исключения бывают.
В свете переполненного лазарета и первой игры между соперниками в Санкт-Петербурге прогнозы неутешительные.
Я думаю, что в этом матче надо играть два случая. Первый, что игра получится низовой. Потому что «Зенит» постарается закрыться и караулить свой момент. «Лацио» тоже вряд ли будет раскрываться. «Лацио» тоже будет играть достаточно сдержанно. Здесь, может быть, судьбу встречи решит единственный мяч.
Однако я бы не стал закладываться на такой счет. Я бы поставил на то, что одна из команд не забьет. К сожалению, это будет «Зенит».
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