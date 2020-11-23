«Лацио» — «Зенит». Прогноз: Семак, Дзюба и Ловрен пролетят мимо плей-офф Лиги чемпионов

24 ноября состоится матч 4-го тура Лиги чемпионов «Лацио» — «Зенит», группа F. Начало игры — 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на победу итальянцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.95. Успех российского клуба оценён в 5.55. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.10.

Букмекерские коэффициенты на матч Лиги чемпионов «Лацио» — «Зенит» 24 ноября 2020

Букмекеры считают, что матч группы F Лиги чемпионов «Лацио» — «Зенит» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.87, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.13. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.13. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.46.

Анализ и прогноз матча 4-го тура Лиги чемпионов «Лацио» — «Зенит» (24.11.2020)

Групповая стадия Лиги наций УЕФА отгремела, матчи сборных теперь вернутся не скоро. Впрочем, скучать по ним вряд ли кто-то будет. В чемпионате России миновал первый круг, но играть предстоит как минимум до декабря. Пора возвращаться к еврокубкам — в Лиге чемпионов на носу четвёртый тур.

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Всё внимание отечественных болельщиков приковано к выступлениям российских клубов. Петербургский «Зенит» 24 ноября отправится в гости к итальянскому «Лацио». Встреча начнётся в 23:00 мск и пройдёт на стадионе «Олимпико» в Риме.



Первая встреча команд проходила в Санкт-Петербурге три недели назад и завершилась со счетом 1:1. На гол Александра Ерохина в первом тайме ответил бывший нападающий московского «Локомотива» Фелипе Кайседо, случилось это уже на 82-й минуте. Для победы россиянам не хватило совсем чуть-чуть, но вообще моментов соперники создали немного. Итоговая ничья вполне справедлива.



Надо сказать, что в тот период римляне столкнулись с серьёзнейшими кадровыми трудностями. Перед игрой второго тура против «Брюгге» главный тренер Симоне Индзаги не досчитался более половины основы из-за COVID-19, на матч против российского клуба также пришлось выставлять полуторный состав. В обоих случаях получилось не так плохо.

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Сейчас в таблице группы F «Лацио» идёт на втором месте с пятью очками в активе. Плотность высокая, шансы на выход в следующую стадию турнира остаются ощутимые. При этом большинство лидеров уже вернулось в строй после болезни.



Чиро Иммобиле и Хоакин Корреа приняли участие в прошлом матче Серии А против «Кротоне» (2:0), больше того — каждый из них забил по голу. Похоже, функционально они готовы хорошо, так что почти наверняка появятся на поле с первых минут. А это значит, что теперь моментов у римлян должно быть заметно больше.



Команда Сергея Семака в текущем сезоне категорически не блещет. Да, получается держаться на второй строчке в чемпионате России, набрав 31 очко за 15 туров. Отставание от лидера ЦСКА составляет всего один пункт после первого круга. Ситуация рабочая. Вот в Европе дела обстоят плачевно.

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Сине-бело-голубые замыкают таблицу группы F Лиги чемпионов, добыв только один балл. Отставание даже от бельгийского «Брюгге», который расположился на третьей строчке, уже три пункта. Думать при таких раскладах о дальнейшем участии в турнире крайне сложно: дортмундская «Боруссия» и «Лацио» вряд ли отдадут своё.



Для сохранения шансов надо выигрывать в Риме, однако у петербуржцев резко ухудшилось качество игры на выездах. Всего лишь одна победа при пяти пропущенных мячах за шесть последних выездов в РПЛ. А в Европе у них только четыре удара по воротам в гостевой игре с «Боруссией Д», причём все мимо. Центр поля тогда удавалось преодолевать по большим праздникам.



Скорее всего, свои два-три момента гости получат, поскольку бьянкочелести не отличаются стальной обороной на фоне нестабильности состава. И всё же реальность такова, что на данный момент «Лацио» выглядит предпочтительнее. Мы бы проверили 1Х + ИТБ1 1.5 мяча за коэффициент 1.85. У себя дома римляне отгрузили трёшку дортмундцам, Михаил Кержаков без работы явно не останется.

Прогноз и ставки на матч 4-го тура Лиги чемпионов «Лацио» — «Зенит» 24 ноября 2020 года

Реальность такова, что «Лацио» на данный момент просто выглядит предпочтительнее «Зенита». У римлян в строй вернулось несколько ключевых футболистов, плюс родные стены. Сине-бело-голубые в последние годы традиционно редко добиваются результата в еврокубках на чужом поле, да и в обороне не блещут. Скорее всего, два мяча хозяева найдут. Этого должно хватить как минимум для ничьей.



Ставка: «Лацио» не проиграет + индивидуальный тотал римлян больше 1.5 мяча за 1.85.