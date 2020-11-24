«Краснодар» — «Севилья»: прогноз Константина Генича на игру 4-го тура Лиги чемпионов

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Краснодар» — «Севилья» в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/2021.



Ставка: победа «Севильи» за 1.65.



«Мы помним, что было три недели назад, когда в большинстве «Краснодар» даже не сумел увезти ничью. У «Краснодара» за это время вернулись некоторые основные футболисты, но потеря Матвея Сафонова — это достаточно болезненный удар для последнего рубежа краснодарцев. Сыграет либо Городов, либо Синицын. Вернулись в состав те, кто был травмирован. Кабелла в последнем матче с «Тамбовом» был неплох. Но сам «Краснодар», откровенно говоря, по скорости не убедил, что команда сейчас в большом порядке.



«Севилья» же забила четыре мяча «Сельте». Давайте будем откровенны: «Севилья» помощнее. Да, есть проблемы с флангами обороны, не будет дисквалифицированного Хесуса Наваса, а также Маркуса Акуньи. Голкипер Яссин Буну сел на карантин из-за сомнительного положительного теста. Сыграет Томаш Вацлик. Но он, на мой взгляд, не хуже Буну. Все остальные живы, здоровы и могут играть. И очень хорошая, длинная «скамейка» у «Севильи». Плюс «Севилья» в таблице делит 1-2-е места с «Челси». В этом матче она может себе гарантировать выход в плей-офф.



Думаю, что «Севилья» будет делать ставку на победу в этом матче. При всей моей симпатии к «Краснодару», думаю, «Севилья» помощнее, поструктурнее и поквалифицированнее, чем нынешний «Краснодар». Будет тяжеловато, как и в домашнем матче с «Челси». Мой прогноз — победа «Севильи» за 1.65», — сказал Генич.

«Краснодар» — «Севилья». Прогноз: Кабелла и Ари удивят испанцев, но как быть без Сафонова? Для сохранения шансов на выход в плей-офф «быкам» нужна только победа.