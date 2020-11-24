«МЮ» — «Башакшехир»: прогноз Эльвина Керимова на матч Лиги чемпионов

Футбольный комментатор на каналах «Матч ТВ» и «Сила ТВ» Эльвин Керимов дал прогноз на матч 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2020/2021 «Манчестер Юнайтед» — «Башакшехир».



Ставка: ТБ 3 за 1.78.



«Манчестер Юнайтед» с трудом обыграл дома «Вест Бромвич». Единственный гол с пенальти забил Бруну Фернандеш. Команда Славена Билича могла сравнять счет, но арбитр Дэвид Кут сначала назначил пенальти за фол в штрафной «Юнайтед», но потом, посмотрев видеоповтор, свое решение отменил. Во втором тайме гости создали еще момент, но мяч после удара Робинсона попал в перекладину.



«Башакшехир» создал уйму моментов в стамбульском дерби, но проиграл «Бешикташу» 2-3. По количеству созданных шансов команда Окана Бурука своего соперника превосходила. Плохая реализация и ошибки в обороне привели к такому результату. Но, повторюсь, результат нельзя назвать логичным и справедливым. Большую часть встречи «Башакшехир» играл лучше.



В первом матче этих команд в 3-м туре ЛЧ «Башакшехир» победил 2:1. «МЮ» нужно брать реванш — в такой сложной группе терять очки с аутсайдером больше нельзя. У гостей в этом матче не сыграют Кайсара, Кривелли и Топал. Англичане постараются воспользоваться проблемами соперника. Жду результативной игры от хозяев, впрочем, турки найдут, чем им ответить. Мой прогноз — тотал голов в матче больше 3 за 1.78».

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