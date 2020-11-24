«Ренн» — «Челси»: прогноз и ставка Ильи Казакова на встречу Лиги чемпионов

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Ренн» — «Челси».
Ставка: «Ренн» не забьёт за 2.69.
«Ренн» слишком нов, слишком слаб для этой Лиги чемпионов. Мне кажется, тот бонус, который команда получила даже от попадания в этот еврокубок, клуб удовлетворил.
Здесь была задача засветить кого-то из футболистов, попытавшись их продать. Здесь задача постараться не быть мальчиками для битья и получить опыт. Однако сегодняшний «Челси» всё увереннее и увереннее смотрится. Последняя игра против «Ньюкасла» – яркое подтверждение этому тезису.
Я думаю, что «Ренну» не устоять против «Челси». Думаю, что французы не смогут забить. Тем более про оборону и вратаря «Челси» всё больше говорят в комплементарном тоне. Я бы поставил на то, что «Челси» выиграет каждый из таймов, а «Ренн» не забьёт», — сказал Казаков.
- 24 ноября 2020
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