«Ренн» — «Челси». Прогноз: непробиваемый Эдуард Менди поможет зайти коэффициенту 3.10 в ЛЧ

24 ноября состоится матч 4-го тура Лиги чемпионов «Ренн» — «Челси». Начало игры — 20:55 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом гостей: поставить на победу англичан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.85. Успех французского клуба оценён в 5.35. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.20.

Букмекерские коэффициенты на матч Лиги чемпионов «Ренн» — «Челси» 24 ноября 2020

Букмекеры считают, что матч группы E Лиги чемпионов «Ренн» — «Челси» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.69, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.30. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.48. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.11.

Анализ и прогноз матча 4-го тура Лиги чемпионов «Ренн» — «Челси» (24.11.2020)

Последние туры Лиги наций УЕФА отгремели, сборные теперь вернуться нескоро. Впрочем, вряд ли кто-то будет по ним скучать. Топовые клубные чемпионаты уже возобновились, пора приступать ко второй части группового этапа еврокубков. В Лиге чемпионов добрались до четвёртого тура.

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Всё внимание отечественных болельщиков приковано к выступлениям российских клубов, но есть и другие крайне интересные пары. Например, среди прочих 24 ноября французский «Ренн» примет английский «Челси». Встреча начнётся в 20:55 мск и пройдёт на стадионе «Роазон Парк» в Ренне.



Первая встреча соперников «Краснодара» по группе E проходила в Лондоне на «Стэмфорд Бридж» и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 3:0. Тогда уже на 10-й минуте нападающий лондонцев Тимо Вернер открыл счёт с пенальти, а незадолго до перерыва снова с точки удвоил преимущество своего клуба. Французы остались в меньшинстве, и англичане во втором тайме забили третий.



Подопечные Фрэнка Лэмпарда возглавляют группу E, набрав семь баллов за три игры. У «Севильи» столько же, но разница мячей скромнее. Фора от третьего места солидная — целых шесть пунктов. Практически наверняка можно говорить, что «аристократы» пройдут в следующую стадию турнира.

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Всё здорово складывается для «Челси» и в АПЛ. После девяти туров 18 очков в активе и третье место. Отставание от лидеров «Тоттенхэма» и «Ливерпуля» составляет всего два пункта. Лондонцы набирают солидный ход, нападающие Тимо Вернер и Тэмми Абрахам на двоих наколотили семь мячей в последних четырёх матчах.



Голкипер Эдуард Менди тоже выделяется, продолжая клепать «сухари» за синих. Любопытно, что в девяти играх за новую команду сенегалец пропустил только два гола. Причём в обоих случаях его расстреливали с линии вратарской, всё остальное вратарь забирал. Пробить бывшего игрока «Ренну» будет очень тяжело.



В последнее время у красно-чёрных есть некоторые проблемы с результативностью. За семь предыдущих матчей смогли забить только четыре мяча, половину из которых в ворота французского «Бреста», пропустившего на данный момент больше остальных в Лиге 1. Понятно, что при такой результативности пришлось опуститься в таблице.

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В чемпионате Франции «Ренн» спустился на седьмую позицию, отстав от лидера «ПСЖ» уже на шесть пунктов. А в своей группе Лиги чемпионов клуб из одноимённого города занимает последнее место, набрав один балл. Теперь остаётся только рассчитывать на борьбу с «Краснодаром» за выход в Лигу Европы.



Однако в ближайшем поединке вряд ли получится поживиться очками, даже на своём поле. «Челси» выглядит здорово, он фаворит не только матча, но и всей группы в целом. На наш взгляд, стоит рискнуть и проверить победу лондонцев всухую за коэффициент 3.10. Вариант попроще — П2 с форой (-1) за 2.15. Слишком уж уверенно в последнее время действуют англичане.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Ренн» — «Челси» 24 ноября 2020 года

«Челси» Фрэнка Лэмпарда набрал солидный ход, много забивает, мало пропускает. У «Ренна» же в последнее время заметные проблемы с результативностью, пробить стального Эдуарда Менди будет очень тяжело. Рискнём проверить ставку с коэффициентом 3.10, 1:0 или 2:0 в пользу англичан весьма вероятны.



Ставка: победа «Челси» всухую за коэффициент 3.10.