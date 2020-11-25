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«Боруссия М» — «Шахтёр»: во сколько начало матча, где смотреть, какой канал

«Боруссия М» — «Шахтёр»: во сколько начало матча, где смотреть, какой канал
Ставки / Прогнозы 0

25 ноября состоится матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Боруссия М» — «Шахтёр». Начало матча — в 20:55 мск. В прямом эфире встречу покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1».

Букмекеры считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Боруссии» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.52. Успех «Шахтёра» оценён букмекерами коэффициентом 6.55. Поставить на ничью предлагают за 4.65.

Букмекеры считают, что матч Лиги чемпионов «Боруссия Мёнхенгладбах» — «Шахтёр» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.53, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.68. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.07. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.46. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.60.

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