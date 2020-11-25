Эксперты оценили шансы «Зенита» на третье место в группе ЛЧ после 1:3 от «Лацио»

24 ноября в Лиге чемпионов «Зенит» проиграл «Лацио» (1:3), а «Боруссия Д» разгромила «Брюгге» – 3:0. После 4-го тура сине-бело-голубые лишились шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Эксперты оценили шансы команды Сергея Семака на третье место в группе F.
Сделать ставку на то, что «Зенит» займёт третье место и выйдет в Лигу Европы, можно с коэффициентом 5.50. Это соответствует 15% вероятности. С пари на 1000 рублей можно получить 5500 рублей при удачном исходе.
Если сине-бело-голубые останутся на последнем месте в своём квартете, зайдёт ставка за 1.11 (85%).
Напомним, после четырёх туров в группе F с 9 очками лидирует «Боруссия Д». Далее идут «Лацио» (8 баллов), «Брюгге» (4) и «Зенит» (1).
2 декабря «Брюгге» примет «Зенит», а «Боруссия Д» сыграет с «Лацио».
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