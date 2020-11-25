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«Аякс» — «Мидтьюллан»: ставка Василия Уткина на игру Лиги чемпионов

«Аякс» — «Мидтьюллан»: ставка Василия Уткина на игру Лиги чемпионов
Ставки / Прогнозы 0

Российский спортивный журналист, телекомментатор, телеведущий, блогер, шоумен, актёр Василий Уткин дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Аякс» — «Мидтьюлланн».

Ставка: «Аякс» забьёт минимум 3 мяча за 1.91.

«В матче «Аякс» — «Мидтьюлланн» я думаю, что хозяевам будет очень важна победа, поскольку идёт серьёзная борьба за второе место с «Аталантой». Может иметь значение даже разница забитых и пропущенных мячей. Именно поэтому я полагаю, что «Аякс» будет играть с полной выкладкой весь матч, и возьму индивидуальный тотал больше 2.5 гола у «Аякса», — сказал Уткин.

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В четырёх последних матчах голландцы получили два «горчичника», а российский арбитр в еврокубках не бушует.
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