«Бавария» — «Ред Булл Зальцбург»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Бавария» — «Ред Булл Зальцбург» в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/2021.



Ставка: победа «Баварии» с форой (-2) за 1.85.



«Бавария» очень комфортно себя чувствует, имея три победы после трёх матчей. Мы помним победу 6:2 над «Зальцбургом» три недели назад. С тех пор были матчи сборных. Неудачно сыграла «Бавария» у себя в чемпионате — 1:1 с «Вердером», причём пришлось отыгрываться во втором тайме, пропустили мюнхенцы в конце первой половины. Но у «Баварии» достаточно хороший задел в Бундеслиге, чтобы переживать о потерянных очках.



У «Зальцбурга» же дела идут не лучшим образом. В последних пяти матчах только одна победа — над «Тиролем» (5:0). Была ничья 1:1 с «Рапидом». А после сборных сейчас «Зальцбург» неожиданно дома проиграл «Штурму» из Граца (1:3). Очень неудачно действовал в обороне.



Здесь, как мы знаем, под вопросом участие в матче нападающего Пэтсона Даки, также Окугавы. Юнузович получил травму бедра. Ну и, конечно, не по Сеньке шапка. Может, состав будет неоптимальным у «Баварии», но она играет дома. И в любом составе «Бавария» — очень серьёзная машина для такого клуба, как «Зальцбург», не умеющего играть в обороне.



Я думаю, минимум в два мяча «Бавария» победит. Мой прогноз — «Бавария» с форой (-2)», — сказал Генич.

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