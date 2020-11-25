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«Атлетико» — «Локомотив»: ставка Павла Городницкого на матч Лиги чемпионов

«Атлетико» — «Локомотив»: ставка Павла Городницкого на матч Лиги чемпионов
Ставки / Прогнозы 0

Блогер Павел Городницкий дал прогноз на матч 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2020/2021 «Атлетико Мадрид» — «Локомотив».

Ставка: победа «Атлетико» минимум в 2 мяча за 1.70.

«Вероятно, будет самое короткое видео. Почему? Да потому, что все абсолютно элементарно и очень тоскливо.

«Атлетико» забивает в 14 домашних матчах из 15. «Атлетико» не проигрывает дома 19 матчей подряд. То есть «Локомотив» обречен – в Москве просто повезло, там был дурацкий пенальти, «Атлетико» недонастроился. Теперь «Атлетико» захочет за ту ничью отыграться, он гораздо сильнее, а «Локомотив» уже 6 матчей подряд не может забить больше одного гола.

«Атлетико» уверенно победит и сконцентрируется на Ла Лиге, которую нужно выигрывать. В Лиге чемпионов у «Атлетико» будет вторая строчка, на первую они не претендуют, а на третью не упадут. Самое главное – просто пройти «Локомотив». Выбираю победу «Атлетико» с форой (-1,5). Это не попанская ставка – она уверенно зайдет».

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