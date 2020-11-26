«Тоттенхэм» — «Лудогорец»: прогноз и ставка на матч Лиги Европы 26 ноября

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч Лиги Европы «Тоттенхэм» — «Лудогорец».

Ставка: победа «Тоттенхэма» + тотал меньше 3.5 мяча за 2.36.

«Шпоры» под руководством Жозе Моуринью пока текущий сезон проводят шикарно. За 16 матчей во всех турнирах потерпели всего два поражения (оба со счётом 0:1), одержав при этом 12 побед. Осечки пришлись на игры первого тура АПЛ против «Эвертона» и второго тура Лиги Европы против «Антверпена». В остальных же случаях команда португальского специалиста непременно забивала и не проигрывала.



А вот у «Лудогорца» положение в группе J плачевное, шансы на выход в плей-офф турнира минимальные. За три игры болгарский клуб не набрал ни одного очка и перед четвёртым туром отстаёт от других участников на шесть пунктов. При этом он пропустил девять голов. Получилось забить целых пять, но с такой обороной в Лондоне точно делать нечего.



Хотя голевого парада в предстоящем поединке мы бы ждать не стали. Дело в том, что первая после ноябрьской паузы неделя у «шпор» ожидается непростая. 21 ноября в девятом туре АПЛ они принимали «Манчестер Сити» и победили со счётом 2:0. Забили быстрый гол, много оборонялись и отдали немалое количество сил.



А после домашней игры с болгарами в еврокубке лондонцам предстоит дерби против «Челси» на «Стэмфорд Бридж». Соперник очень серьёзный, а времени на отдых практически нет. Вполне возможно, что Жозе Моуринью побережёт лидеров в матче с «Лудогорцем», благо что разница в классе позволяет рассчитывать на положительный исход даже при широкой ротации.



Так что вполне можно подумать над П1 + тотал меньше 3.5 мяча за коэффициент 2.36. Разгрома и огромного количества голов в ворота аутсайдера не ждём, АПЛ сейчас важнее. Что-нибудь в духе 2:1 или 2:0 лондонцев вполне устроит.