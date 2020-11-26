«Динамо» М — «Локомотив»: прогноз Александра Кожевникова на матч КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» Москва — «Локомотив».



Ставка: победа «Динамо» в основное время за 2.38.



«Матч «Динамо» Москва — «Локомотив» пройдёт в Москве. По прошлым матчам и у тех, и у других были проблемы. «Динамо» крупно проиграло, но московский клуб умеет собираться у себя дома, плюс принципиальный матч.



По игре будет настоящее сражение с «Локомотив». Думаю, что «Динамо» победит в основное время в одну шайбу. Игра будет напряжённая, много шайб не будет, будут играть до конца и очень осторожно.



В прошлой встрече не пошла игра у первого звена «Динамо», но, думаю, что на эту игру они соберутся и покажут самое высокое качество мастерства», — сказал Кожевников.

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