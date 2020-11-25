«Динамо» — «Локомотив». Прогноз: Крикунов встряхнёт москвичей после 1:6, Паскуале выручит

Лишь в одной из 11 предыдущих очных встреч соперники забили больше пяти шайб.

26 ноября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» — «Локомотив». Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Динамо» в основное время можно с коэффициентом 2.48, успех «Локомотива» идёт за 2.70.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Динамо» — «Локомотив» 26 ноября 2020 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Динамо» — «Локомотив» 26 ноября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.78, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.27. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.40. Гол на первой минуте идёт за 14.00.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Динамо» Москва — «Локомотив» Ярославль (26.11.2020)

Третий месяц регулярного чемпионата КХЛ подходит к концу. Сборная России триумфально съездила в Финляндию, выиграв молодёжным составом первый этап Евротура. 10 ноября лига вернулась в дело. Играют каждый день, отдыхать некогда. Около четырёх недель остаётся до Кубка Первого канала, следом подоспеет молодёжный чемпионат мира.

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На четверг, 26 ноября, запланированы сразу семь матчей. Есть и несколько по-настоящему любопытных вывесок. В 19:30 мск «Динамо» на «ВТБ-Арене» начнёт выяснять отношения с «Локомотивом». Это битва прямых конкурентов, которые здорово выглядели в последнее время, но накануне уступили.

Ярославцы великолепно провели октябрь, однако после перерыва на Евротур результаты резко просели. Четыре поражения в пяти поединках, а единственная победа — над несчастным рижским «Динамо» (3:1). Правда, уступали только серьёзным коллективам: «Автомобилисту» (1:2), ЦСКА (1:3), «Йокериту» (1:4).

И накануне в овертайме проиграли минскому «Динамо» (1:2 ОТ). С защитой по-прежнему дела обстоят неплохо, Эдди Паскуале ниже определённой планки не опускается. А вот атака сбавила обороты. Плюс продолжает разочаровывать большинство. Скажем, в Беларуси пять первых малых штрафов получили «зубры». Однако «железнодорожники» ничего не забили.

«Ливерпуль» — «Аталанта». Прогноз: Салах и Жота не дадут Миранчуку отомстить за жуткие 0:5 У итальянцев в шести последних играх всего одна победа при 12 пропущенных мячах.

В итоге подопечные Андрея Скабелки позволили приблизиться целой группе преследователей. Пока они занимают третью строчку в Западной конференции с 39 очками, однако в радиусе семи баллов находятся четыре клуба. Плюс «Йокерит», у которого куча игр в запасе.

«Динамо» набирало очки семь встреч подряд и даже наконец-то хлопнуло крепкий «Трактор» со счётом 5:2. А накануне получило 1:6 в Хельсинки. Итог не отражает хода игры, бело-голубые действовали не настолько слабо. Однако пропустили на 16-й секунде, а в середине второго периода получили три шайбы за пять минут. После такого вернуться в дело было практически нереально.

В центре четвёртого звена играл номинальный защитник Егор Аланов. Илья Круглов получил травму, а вызвать Семёна Панкратова в Финляндию не успели. Впрочем, теперь команда вернулась на свой лёд, так что подобных проблем не возникнет. Четвёртое место на Западе сохранили, хотя конкуренция запредельная.

«Аякс» — «Мидтьюлланн». Прогноз: Сергей Карасёв поможет Промесу в погоне за «Ливерпулем» В четырёх последних матчах голландцы получили два «горчичника», а российский арбитр в еврокубках не бушует.

Любопытно, что вот уже три очные встречи подряд заканчиваются со счётом 3:2 в пользу «Локомотива». Дважды уложились в основное время, ещё один раз дело дошло до овертайма. И лишь в одном из 11 последних случаях забивалось больше пяти голов. В принципе, от этого вполне можно оттолкнуться.

Букмекеры ждут высокой результативности, а потому даже тотал меньше 5 шайб можно взять за прекрасный коэффициент 1.86. Ярославцы только в одном из пяти последних матчей забили больше одного гола. Соперники прекрасно знают друг друга и являются прямыми конкурентами, что тоже не способствует граду голов. Ждём тут чего-то вроде 2:2 или 2:1 в любую из сторон.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Динамо» — «Локомотив» 26 ноября 2020 года

«Динамо» накануне получило 1:6 в Хельсинки, а у «Локомотива» четыре поражения в пяти матчах. На таком фоне логично увеличить акцент на обороне. Благо что соперники прекрасно знают друг друга, а в 10 из 11 последних очных встреч забивалось не более пяти шайб. Возьмём ТМ 5 гола за 1.86.

Ставка: тотал меньше 5 шайб за 1.86.