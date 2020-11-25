«Динамо» — «Локомотив». Прогноз: Крикунов встряхнёт москвичей после 1:6, Паскуале выручит

26 ноября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» — «Локомотив». Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Динамо» в основное время можно с коэффициентом 2.48, успех «Локомотива» идёт за 2.70.
Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Динамо» — «Локомотив» 26 ноября 2020 года
Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Динамо» — «Локомотив» 26 ноября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.78, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.27. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.40. Гол на первой минуте идёт за 14.00.
Прогноз и анализ матча КХЛ «Динамо» Москва — «Локомотив» Ярославль (26.11.2020)
Третий месяц регулярного чемпионата КХЛ подходит к концу. Сборная России триумфально съездила в Финляндию, выиграв молодёжным составом первый этап Евротура. 10 ноября лига вернулась в дело. Играют каждый день, отдыхать некогда. Около четырёх недель остаётся до Кубка Первого канала, следом подоспеет молодёжный чемпионат мира.
На четверг, 26 ноября, запланированы сразу семь матчей. Есть и несколько по-настоящему любопытных вывесок. В 19:30 мск «Динамо» на «ВТБ-Арене» начнёт выяснять отношения с «Локомотивом». Это битва прямых конкурентов, которые здорово выглядели в последнее время, но накануне уступили.
Ярославцы великолепно провели октябрь, однако после перерыва на Евротур результаты резко просели. Четыре поражения в пяти поединках, а единственная победа — над несчастным рижским «Динамо» (3:1). Правда, уступали только серьёзным коллективам: «Автомобилисту» (1:2), ЦСКА (1:3), «Йокериту» (1:4).
И накануне в овертайме проиграли минскому «Динамо» (1:2 ОТ). С защитой по-прежнему дела обстоят неплохо, Эдди Паскуале ниже определённой планки не опускается. А вот атака сбавила обороты. Плюс продолжает разочаровывать большинство. Скажем, в Беларуси пять первых малых штрафов получили «зубры». Однако «железнодорожники» ничего не забили.
В итоге подопечные Андрея Скабелки позволили приблизиться целой группе преследователей. Пока они занимают третью строчку в Западной конференции с 39 очками, однако в радиусе семи баллов находятся четыре клуба. Плюс «Йокерит», у которого куча игр в запасе.
«Динамо» набирало очки семь встреч подряд и даже наконец-то хлопнуло крепкий «Трактор» со счётом 5:2. А накануне получило 1:6 в Хельсинки. Итог не отражает хода игры, бело-голубые действовали не настолько слабо. Однако пропустили на 16-й секунде, а в середине второго периода получили три шайбы за пять минут. После такого вернуться в дело было практически нереально.
В центре четвёртого звена играл номинальный защитник Егор Аланов. Илья Круглов получил травму, а вызвать Семёна Панкратова в Финляндию не успели. Впрочем, теперь команда вернулась на свой лёд, так что подобных проблем не возникнет. Четвёртое место на Западе сохранили, хотя конкуренция запредельная.
Любопытно, что вот уже три очные встречи подряд заканчиваются со счётом 3:2 в пользу «Локомотива». Дважды уложились в основное время, ещё один раз дело дошло до овертайма. И лишь в одном из 11 последних случаях забивалось больше пяти голов. В принципе, от этого вполне можно оттолкнуться.
Букмекеры ждут высокой результативности, а потому даже тотал меньше 5 шайб можно взять за прекрасный коэффициент 1.86. Ярославцы только в одном из пяти последних матчей забили больше одного гола. Соперники прекрасно знают друг друга и являются прямыми конкурентами, что тоже не способствует граду голов. Ждём тут чего-то вроде 2:2 или 2:1 в любую из сторон.
Прогноз и ставки на матч КХЛ «Динамо» — «Локомотив» 26 ноября 2020 года
«Динамо» накануне получило 1:6 в Хельсинки, а у «Локомотива» четыре поражения в пяти матчах. На таком фоне логично увеличить акцент на обороне. Благо что соперники прекрасно знают друг друга, а в 10 из 11 последних очных встреч забивалось не более пяти шайб. Возьмём ТМ 5 гола за 1.86.
Ставка: тотал меньше 5 шайб за 1.86.
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