«Авангард» — «Амур»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Авангард» — «Амур».
Ставка: победа «Авангарда» минимум в 2 шайбы за 1.55.
«Амур» не сдается. «Амур» борется. И героически преодолевает в третьем периоде целый «Куньлунь». Правда, сам «Куньлунь», давно лежащий вниз лицом, вряд ли об этом догадывается, то зато у хабаровских болельщиков сохраняется надежда на плей-офф. Причем, кажется, только у хабаровских болельщиков.
У «Авангарда» и с игрой, и с результативностью все нормально. «Ястребы», хоть и отстают от «Ак Барса», но совсем чуть-чуть, практически в зоне статистической погрешности. При этом пропускают заметно меньше казанцев, что непременно скажется в плей-офф, если, конечно, мы до него доживем.
Что же касается грядущего «междусобойчика», то тут все ясно и понятно, как Божий день. По статистике на одну победу дальневосточников приходится четыре «ястребиные» победы. Свою победу в этом сезоне «Амур» уже одержал, и теперь должен четыре раза огрести от «Авангарда». И даже если посчитать, что два оплеухи от «ястребов» хабаровчане в этом сезоне уже успели получить, все равно осталась еще одна. Которая и представляет из себя грядуший матч, в котором сойдутся две команды разных весовых категорий, причем бить морду «легковесу» будут на территории «супертяжа».
То есть, «Авангард» победит, не сразу, не без труда, но в основное время и с преимуществом минимум в две шайбы», — сказал Лебедев.
- 26 ноября 2020
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:57
-
08:55
-
08:45
-
08:30
-
08:00
-
07:59
-
07:56
-
07:50
-
07:12
- 25 ноября 2020
-
23:15
-
22:15
-
22:05
-
22:00
-
21:45
-
21:30
-
21:15
-
21:00
-
20:30
-
20:00