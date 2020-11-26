«Авангард» — «Амур»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Авангард» — «Амур».



Ставка: победа «Авангарда» минимум в 2 шайбы за 1.55.



«Амур» не сдается. «Амур» борется. И героически преодолевает в третьем периоде целый «Куньлунь». Правда, сам «Куньлунь», давно лежащий вниз лицом, вряд ли об этом догадывается, то зато у хабаровских болельщиков сохраняется надежда на плей-офф. Причем, кажется, только у хабаровских болельщиков.



У «Авангарда» и с игрой, и с результативностью все нормально. «Ястребы», хоть и отстают от «Ак Барса», но совсем чуть-чуть, практически в зоне статистической погрешности. При этом пропускают заметно меньше казанцев, что непременно скажется в плей-офф, если, конечно, мы до него доживем.



Что же касается грядущего «междусобойчика», то тут все ясно и понятно, как Божий день. По статистике на одну победу дальневосточников приходится четыре «ястребиные» победы. Свою победу в этом сезоне «Амур» уже одержал, и теперь должен четыре раза огрести от «Авангарда». И даже если посчитать, что два оплеухи от «ястребов» хабаровчане в этом сезоне уже успели получить, все равно осталась еще одна. Которая и представляет из себя грядуший матч, в котором сойдутся две команды разных весовых категорий, причем бить морду «легковесу» будут на территории «супертяжа».



То есть, «Авангард» победит, не сразу, не без труда, но в основное время и с преимуществом минимум в две шайбы», — сказал Лебедев.