ЦСКА – «Фейеноорд»: прогноз Дмитрия Симонова на матч 4-го тура Лиги Европы в Москве

Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч 4-го тура группового раунда Лиги Европы сезона-2020/2021 ЦСКА – «Фейеноорд».



Ставка: победа ЦСКА за 2.04.



«Сразу скажу, я ожидаю, что ЦСКА наконец-то одержит первую победу в этом розыгрыше Лиги Европы и, судя по всему, первую победу российских клубов на групповых этапах еврокубках. Я записываю этот прогноз до начала матча «Атлетико» — «Локомотив», но, судя по вывеске, «железнодорожникам» здесь мало что светит.



Вся надежда будет на ЦСКА. Да, я понимаю, что результаты «армейцев» разочаровывают. Несколько моих предыдущих прогнозов ЦСКА радостно сломал, растоптал и так далее. Хотя лично я считаю, что если посмотреть статистику игры «армейцев» в последних трёх матчах Лиги Европы, то увидите, что ни в одном из них ЦСКА не был хуже соперника. Мне кажется, что в двух первых встречах был явно сильнее оппонентов.



Чего не хватало? Где-то лояльного судейства или адекватного судейства, как, например, в гостевой встрече с «Фейеноордом», где арбитр прибил ЦСКА. В отсутствие VAR были засчитаны голы, которые не должны были быть засчитаны. В других встречах ЦСКА подводила реализация.



Мне кажется, что именно «армейцы» сейчас по качеству лучшие в РПЛ, учитывая, что в целом уровень участников достаточно низкий. Уже просто по теории относительности качество игры ЦСКА должно перерасти в количество очков. ЦСКА должен одержать долгожданную победу над «Фейеноордом». Коэффициент на это событие порядка 2.04.



Думаю, что ставка П1 в данной встрече очень вероятна. У «армейцев» нет существенных кадровых потерь. Насколько мне известно, есть подозрение на ковид у Дзагоева. Он не сыграет в этой встрече, но и нельзя сказать, что он ключевой игрок команды сейчас. Отсутствовал в последнем матче Кучаев, говорят, у него какая-то старая болячка. Были проблемы у Карпова. Эти потери нельзя назвать судьбоносными.



В целом состав у «армейцев» боевой, и линия атаки, и линия полузащиты качественно укомплектованы, и потери не катастрофические. В общем, пора уже ЦСКА брать реванш у всем нам известного Дика Адвоката и обыгрывать дома «Фейеноорд», — сказал Симонов.

ЦСКА — «Фейеноорд». Прогноз на матч: неужели доживём до первой победы России в евросезоне? Российские клубы провели в групповом этапе еврокубков 15 матчей. Побед нет до сих пор.