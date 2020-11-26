«Торпедо» — «Йокерит»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Торпедо» — «Йокерит».
Ставка: ничья за 4.14.
«Горячие финские парни в предыдущем туре катком прошлись по команде Владимира Крикунова, так, что даже не хочется разбираться, а рука тянется написать возле результата матча «Несчастный случай». «Торпедо» тоже даром время не теряло, разобравшись с «Автомобилистом». Который, несмотря на приобретаемые олигархические замашки, продолжает оставаться качественным поставщиком очков для нижегородской команды. То есть, можно констатировать, что, с одной стороны, с настроем в грядущей нижегородско-финской встрече на высшем уровне проблем не будет. А с другой, не перед кем не будет стоять задачи «победить или умереть».
И тут начинается самое интересное, то есть, анализ статистики личных встреч. Там у «джокеров» есть небольшое, но все-таки преимущество по количеству пробел. Но есть и определенная закономерность, влияющая на результат. А именно: хозяева чувствуют себя наиболее комфортно. И в последних десяти «междусобойчиках» восемь раз побеждали именно хозяева, вне зависимости от его названия и кто на каком месте тогда находился.
Улавливаете? Мне тоже кажется, что в данной ситуации можно поставить на волжан. Но отдавать им победу в основное время как-то не поднимается рука. Зато в овертаймах автозаводцы в этом сезоне играют достаточно удачно. Поэтому есть смысл накинуть на ничейку, а уже потом торпедовцы как-то выжмут из «фиников» второе очко», — сказал Лебедев.
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