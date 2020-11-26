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ЦСКА — «Фейеноорд»: ставка Дмитрия Егорова на матч Лиги Европы 26 ноября

ЦСКА — «Фейеноорд»: ставка Дмитрия Егорова на матч Лиги Европы 26 ноября
Ставки / Прогнозы 0

Известный журналист Дмитрий Егоров делал прогноз на матч 4-го тура группового раунда Лиги Европы сезона-2020/2021 ЦСКА- «Фейеноорд». Встреча в Москве начнется в 20:55 26 ноября.

Ставка: «Фейеноорд» не проиграет за 1.92.

«Не будет секретом: ЦСКА отвратно играл с «Сочи». Меньше атаковал, меньше бил. И прав Черчесов — у Заболотного хотя бы было 5 моментов, а у Чалова — 0.

Ни один из наших клубов не впечатляет. Мы слабы, мы больше не богаты, мы ограничены. И мы должны оставаться без побед, потому что это наш уровень. В головах у нас должен быть этот уровень. Каждую неделю мы должны о нем помнить.

ЦСКА не выиграет у «Фейеноорда». Такая ставка. Универсальная для всех русских клубов в еврокубках», — сказал Егоров.

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