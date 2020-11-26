«Сочи» — ЦСКА: прогноз Павла Лысенкова на матч КХЛ 26 ноября

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором сыграют «Сочи» — ЦСКА.
Ставка: победа ЦСКА минимум в 3 шайбы за 2.62.
«Южане боролись со «Спартаком», счёт колыхался туда-сюда до 3:3, но красно-белые в итоге вырвали победу (5:3). Это четвёртое подряд поражение «Сочи», и как раз эта серия началась с 0:7 в Москве от ЦСКА.
«Сочи» идёт на предпоследнем месте в Западной конференции, и хуже только рижское «Динамо».
С другой стороны, ЦСКА лидирует во всей лиге. Но «армейцы» у себя дома в последнем матче потерпели необъяснимое поражение от «Сибири» (1:5). Это было прям очень больно. Поэтому можно предположить, что ЦСКА в матче с «Сочи» захочет не просто победить, а сделать это как можно убедительнее.
Кстати, эти команды играли в Москве ещё и 4 сентября, и там ЦСКА тоже одержал победу (3:1) над южанами.
Я бы взял кэф 2.62 на то, что ЦСКА победит с форой (2.5), то есть это будет разгром от трёх шайб. Если учитывать текущую ситуацию и расклад сил, это вполне реально», — сказал Лысенков.
- 26 ноября 2020
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