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«Брага» — «Лестер»: прогноз Ильи Казакова на игру Лиги Европы

«Брага» — «Лестер»: прогноз Ильи Казакова на игру Лиги Европы
Ставки / Прогнозы 0

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 4-го тура групповой стадии Лиги Европы сезона-2020/2021 «Брага» — «Лестер».

Ставка: победа «Лестера» за 2.17.

«Поскольку игра пройдёт в Португалии, мы вправе ждать от команд более атакующего футбола, чем если бы клубы играли в Англии. Потому что на выезде «Брага», как и все португальские команды, с сильными соперниками играет в более закрытый футбол, вопреки представлению об их национальной стилистике.

«Брага» – верховая команда, «Лестер» – тоже. Я думаю, что хорошая ставка в этой игре – ТБ (2.5). Букмекеры оценивают ее коэффициентом 1.70-1.80.

Также я бы взял победу «Лестера». Потому что «лисы» сильнее «Браги» по всем показателям. Понятно, что «Лестер» будет играть не основным составом. Однако, если понадобится, лидеры «Лестера» появятся на поле во втором тайме и помогут команде одержать победу», — сказал Казаков.

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«Брага» занимает второе место в чемпионате Португалии, а «Лестеру» важнее поберечь силы для АПЛ.
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