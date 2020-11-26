«Брага» — «Лестер»: прогноз Ильи Казакова на игру Лиги Европы

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 4-го тура групповой стадии Лиги Европы сезона-2020/2021 «Брага» — «Лестер».



Ставка: победа «Лестера» за 2.17.



«Поскольку игра пройдёт в Португалии, мы вправе ждать от команд более атакующего футбола, чем если бы клубы играли в Англии. Потому что на выезде «Брага», как и все португальские команды, с сильными соперниками играет в более закрытый футбол, вопреки представлению об их национальной стилистике.



«Брага» – верховая команда, «Лестер» – тоже. Я думаю, что хорошая ставка в этой игре – ТБ (2.5). Букмекеры оценивают ее коэффициентом 1.70-1.80.



Также я бы взял победу «Лестера». Потому что «лисы» сильнее «Браги» по всем показателям. Понятно, что «Лестер» будет играть не основным составом. Однако, если понадобится, лидеры «Лестера» появятся на поле во втором тайме и помогут команде одержать победу», — сказал Казаков.

«Брага» — «Лестер». Прогноз: Варди и Шмейхель дадут зайти коэффициенту 3.82 в Лиге Европы «Брага» занимает второе место в чемпионате Португалии, а «Лестеру» важнее поберечь силы для АПЛ.