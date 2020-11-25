«Брага» — «Лестер». Прогноз: Варди и Шмейхель дадут зайти коэффициенту 3.82 в Лиге Европы

26 ноября состоится матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы «Брага» — «Лестер Сити». Начало игры — в 20:55 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу «Лестера» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.23. Успех «Браги» оценён букмекерами коэффициентом 3.28. Поставить на ничью предлагают за 3.82.

Букмекерские коэффициенты на матч Лиги Европы «Брага» — «Лестер» 26 ноября 2020 года

Букмекеры считают, что матч Лиги Европы «Брага» — «Лестер» получится результативным: тотал больше 2.26 мяча идёт за 1.74, а тотал меньше 2.26 мяча — за 2.21. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.32. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.19. Поставить на «обе забьют» можно за 1.61.

Анализ и прогноз матча 4-го тура Лиги Европы «Брага» — «Лестер» (26.11.2020)

Ноябрьская международная пауза наконец-то завершилась, на несколько месяцев о сборных можно забыть. Возвращаемся к клубным делам, благо что впереди невероятно интенсивный отрезок. Уик-энд по традиции отдали на откуп национальным первенствам. Вторник и среда — время Лиги чемпионов, в четверг придёт черёд Лиги Европы.

«Интер» — «Реал». Прогноз: Зидан и Азар организуют очередной провал Конте в Лиге чемпионов «Нерадзурри» набрали два очка в трёх турах, нужно любой ценой побеждать мадридцев.

Половина группового этапа осталась позади, впереди четвёртый тур. 26 ноября в Португалии «Брага» сразится с «Лестер Сити», начало — в 20:55 мск. Это битва лидеров группы G. Три недели назад «лисы» на своём поле добились разгромной победы со счётом 4:0, сделав огромный шаг к попаданию в плей-офф.



Преимущество оказалось весомым: 10-2 по угловым, 15-8 по ударам, 6-1 по попаданиям в створ. Уже к середине первого тайма хозяева повели с разницей в три гола. Джейми Варди остался на скамейке, остальные лидеры из группы атаки досрочно покинули поле. Португальцы ничего внятного не придумали.



Подопечные Брендана Роджерса добыли три победы из трёх возможных и единолично возглавляют таблицу. У «Браги» шесть очков, у АЕК — три, у «Зари» нет ничего. Вопрос по выходу из группы фактически снят, осталось уладить формальности. Потому вполне вероятна широкая ротация, а несколько исполнителей основы могут даже остаться в Англии.

«Ливерпуль» — «Аталанта». Прогноз: Салах и Жота не дадут Миранчуку отомстить за жуткие 0:5 У итальянцев в шести последних играх всего одна победа при 12 пропущенных мячах.

АПЛ сейчас важнее, там плотность таблицы запредельная. Накануне «Лестер» по всем статьям проиграл на «Энфилде» «Ливерпулю» (0:3) и сполз на четвёртую строчку. Тройка лидеров находится в радиусе двух баллов, но и сзади поджимает целая группа серьёзных команд. Впереди игра с «Фулхэмом», для попадания в топ-4 с такими оппонентами надо набирать максимум.



Всё это повышает шансы «Браги» зацепиться, так что перекос в котировках букмекеров кажется чрезмерным. «Оружейники» по умолчанию сильны на своём поле, да и текущее состояние у них неплохое. После разгрома в Англии успели хлопнуть на выезде «Бенфику» (3:2) и преодолеть третий раунд Кубка Португалии (2:1 с «Трофенсе»).



В Примейре идут вторыми, опережая даже «Бенфику» и «Порту». Ну и главное: соперников вполне устроит ничья. Она позволит португальцам сохранить чистое второе место в группе и остаться хозяином положения. А англичане сделают ещё один шажок к плей-офф. Если же АЕК проиграет «Заре», то вообще выйдут в 1/16 финала.

«Аякс» — «Мидтьюлланн». Прогноз: Сергей Карасёв поможет Промесу в погоне за «Ливерпулем» В четырёх последних матчах голландцы получили два «горчичника», а российский арбитр в еврокубках не бушует.

Словом, можно рискнуть и проверить лобовую ничью за прекрасный коэффициент 3.82. Вариант попроще — классические 1Х за нестыдные 1.77. «Лестеру» важнее избежать травм и поберечь силы. Выпрыгивать из штанов на выезде фаворит вряд ли станет, что выравнивает шансы.

Прогноз и ставки на матч Лиги Европы «Брага» — «Лестер» 26 ноября 2020 года

В Англии «Лестер» оформил разгром, но на своём поле «Брага» традиционно хороша. График у «лис» плотный, представительство в сборных серьёзное. Игрокам нужен отдых. В Лиге Европы создали хороший задел, АПЛ сейчас важнее. Кроме того, ничья устроит обе стороны: гости сделают шажок к выходу в плей-офф, хозяева сохранят чистое второе место в квартете. Рискнём.

Ставка: ничья за 3.82.